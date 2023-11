Bisarre mariene wurms ontwikkel 'n unieke voortplantingstrategie

Sommige mariene wurms het 'n eienaardige metode van voortplanting aangeneem deur 'n tweede wurm aan hul agterpunte te laat groei, wat uiteindelik afbreek om maats te vind. Japannese groen sillies (Megasyllis nipponica) gebruik hierdie onkonvensionele strategie, soos berig in 'n onlangse studie gepubliseer in Scientific Reports. Hierdie wurms woon gewoonlik op die bodem van die see, maar wanneer hulle gereed is om voort te plant, ondergaan hulle aansienlike veranderinge, wat hul liggame omskep in 'n struktuur wat bekend staan ​​as 'n epitoke. Hierdie transformasie stel hulle in staat om in die waterkolom te swem, wat hulle die vermoë gee om langer afstande te reis op soek na potensiële vennote.

Terwyl die meerderheid van syllied wurms sterf na voortplanting, neem Japannese groen sillides 'n ander benadering. Hulle ontwikkel 'n gedeelte aan hul stertpunte wat 'n stolon genoem word, wat uiteindelik losmaak en wegswem om lede van die teenoorgestelde geslag te vind vir paring. Die stolon is nie bloot 'n stert nie, maar 'n volledig gevormde entiteit met sy eie brein, oë, antennas en geslagsorgane. Dit het egter nie 'n funksionerende mond of spysverteringstelsel nie, aangesien die enigste doel daarvan is om eiers of sperm te produseer voor sy vinnige afsterwe.

Navorsers wat by die studie betrokke was, was veral geïntrigeerd deur die uitdrukking van Hox-gene in die stolon. Aanvanklik het hulle verwag dat die geenuitdrukking dié van die oorspronklike organisme sou weerspieël, met gene vir die kop, middelseksie en stert wat in dieselfde posisies uitgedruk is. Hulle het egter ontdek dat die stolon slegs uit 'n kop en 'n stert bestaan ​​sonder die middelseksie. Die losmaakmeganisme van die stolon is nog nie ten volle verstaan ​​nie, maar dit word vermoedelik tydens sy kronkelende bewegings afbreek.

Soos die stolon dit aandurf op soek na 'n maat in die waterkolom, begin die oorblywende wurm 'n piepklein knoppie groei wat uiteindelik die verlore stert vervang. Hierdie veerkragtige wurm gaan voort met sy bestaan, voed en groei nog 'n afneembare boud vir toekomstige voortplanting. Die unieke voortplantingstrategie van hierdie mariene wurms bied 'n fassinerende blik op die uiteenlopende en vindingryke metodes wat organismes vir oorlewing en voortplanting in hul omgewing gebruik.