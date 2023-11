Sterrekundiges ontdek bewyse van aanwasskyf in sterrestelsel anderkant die Melkweg

’n Onlangse ontdekking deur sterrekundiges verskaf oortuigende bewyse vir die bestaan ​​van ’n kolkende skyf materiaal wat ’n jong ster voed wat in ’n sterrestelsel buite die Melkweg geleë is. Hierdie bevinding daag die heersende oortuiging uit dat sterre en planete uitsluitlik binne ons eie sterrestelsel vorm. Die navorsers het 'n stelsel genaamd HH 1177 waargeneem, geleë in die Groot Magellaanse Wolk, 'n naburige sterrestelsel wat ongeveer 160,000 66 ligjare ver geleë is. Die span het die vermoëns van die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), 'n skikking van XNUMX antennas in Noord-Chili, gebruik om die stelsel in meer besonderhede waar te neem.

Hoofnavorser en Durham Universiteit-wetenskaplike, Anna McLeod, het opgewondenheid oor die ontdekking uitgespreek en gesê: "Ons weet skywe is noodsaaklik vir die vorming van sterre en planete in ons sterrestelsel, en hier, vir die eerste keer, sien ons direkte bewyse hiervoor in 'n ander sterrestelsel." Die teenwoordigheid van 'n roterende struktuur, wat in die ALMA-data opgespoor is, het bewys gelewer van die ekstragalaktiese akkresieskyf. Aanwasskywe word gevorm wanneer materie na 'n jong ster of ander opkomende voorwerpe soos swart gate of neutronsterre val. Hierdie materiaal genereer 'n afgeplatte draaiende skyf wat materie geleidelik na die sentrale voorwerp toevoer.

Die navorsers het die Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE)-instrument op die Very Large Telescope (VLT) gebruik om 'n straal op te spoor wat uit 'n ster wat opkom, wat 'n rigtingwyser verskaf het vir voortdurende skyf-aanwas. Hulle het ook die beweging van digte gas om die ster gemeet met MUSE en ALMA, wat die teenwoordigheid van die aanwasskyf bevestig.

In vorige waarnemings het sterrekundiges helder aanwasskywe rondom supermassiewe swart gate in ander sterrestelsels geïdentifiseer weens hul geweldige swaartekrag. Om aanwasskywe rondom sterre waar planete uiteindelik vorm, raak te sien, is egter meer uitdagend binne ons eie Melkweg. Nietemin, met die toestande in die Groot Magellaanse Wolk wat minder ryk aan stof is, kan navorsers die sentrale ster van HH 1177 waarneem en moontlik die vroeë stadiums van planeetvorming sien.

Hierdie ontdekking beklemtoon die vinnige tegnologiese vooruitgang in astronomiese fasiliteite, wat wetenskaplikes in staat stel om verre sterre en sterrestelsels in ongekende detail te bestudeer. Soos die begrip van stervorming uitbrei, kan dit ons persepsie van kosmiese evolusie en die moontlikhede vir lewe buite ons eie sterrestelsel hervorm.

Kwelvrae: Wat is 'n aanwasskyf? 'n Akkresieskyf is 'n vorming van materie wat plaasvind wanneer materiaal na 'n ster of 'n ander opkomende voorwerp val, soos 'n swartgat of neutronster. Die materie vorm 'n afgeplatte, draaiende skyf wat materie geleidelik na die sentrale voorwerp toevoer. Hoe is die bestaan ​​van die aanwasskyf bevestig? Die teenwoordigheid van die aanwasskyf in die HH 1177-stelsel is bevestig deur die beweging van digte gas om die ster te meet met behulp van die Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) instrument en die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Waarom is dit uitdagend om aanwasskywe rondom sterre in die Melkweg te sien? Aanwasskywe rondom sterre is meer uitdagend om binne die Melkweg te sien as gevolg van die teenwoordigheid van gas- en stofwolke, wat dikwels jong sterre versteek wat nog besig is om te vorm.