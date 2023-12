Buitengewone ontdekking bevestig evolusie van Tyrannosaur se dieetgewoontes

'n Merkwaardige ontdekking het wetenskaplikes beduidende bewyse verskaf om 'n hipotese oor die veranderende dieetgewoontes van Tyrannosourusse te ondersteun soos hulle ouer word. In 'n eenmalige vonds het navorsers van Alberta se Royal Tyrrell Museum of Paleontology op 'n 75 miljoen jaar oue Gorgosaurus-fossiel afgekom met sy maaginhoud wonderbaarlik bewaar.

By nadere ondersoek in 2009 het die wetenskaplikes toonbene geïdentifiseer wat by die dinosourus se ribbekas uitsteek. Verbasend genoeg het hulle besef dat hulle die oorblyfsels van die Gorgosaurus se laaste maaltyd waarneem, wat vir tienmiljoene jare in sy maag vasgevang was.

Onlangs het 'n ontleding van die maaginhoud die teenwoordigheid van die vleispote van Citipes elegans, klein voëlagtige dinosourusse, bevestig. Hierdie spesifieke Gorgosaurus-fossiel is die eerste keer dat die maaginhoud van 'n Tyrannosourus ten volle bewaar is.

Dr. Darla Zelenitsky van die Universiteit van Calgary, een van die studie se skrywers, het gemengde emosies oor die ontdekking uitgespreek. Terwyl sy dit as jammer vir die Citipes beskou het, het sy die merkwaardige gelukskoot erken. Die bevindinge is in die joernaal Science Advances gepubliseer.

Die bewaarde fossiel het aan die lig gebring dat die Gorgosaurus waarskynlik gesterf het binne 'n week nadat hy sy laaste maaltyd geëet het, hoewel die presiese oorsaak van dood onbekend is. Die karkas is in 'n rivierkanaalafsetting gevind, wat dui op begrafnis eerder as verdrinking. Riviere dien as ideale omgewings vir fossielbewaring as gevolg van hul hoë sedimentinhoud.

Die jong Gorgosaurus, 'n kleiner familielid van die ikoniese T. Rex, is na raming tussen vyf en sewe jaar oud. Ten tyde van sy dood het dit ongeveer 738 pond geweeg en ongeveer 13 voet lank gemeet. Wat belangrik is, die studie het ook getoon dat jong Tyrannosourusse verskillende gewoontes en diëte vertoon in vergelyking met hul volwasse eweknieë.

Volwasse Gorgosaurusse, wat ongeveer 2,200 XNUMX pond weeg, was bekend daarvoor dat hulle groot herbivore met hul kragtige kake en tande jag. Daarteenoor het jeugdiges behendigheid en spoed getoon en gekies om kleiner prooi te jaag. Die Gorgosaurus-monster wat in Alberta ontdek is, bied waardevolle insig in die voedingsgedrag van hierdie antieke roofdiere, wat hul akkuraatheid en selektiwiteit beklemtoon wanneer hulle klein en vinnige prooi soos Citipes jag.

Die navorsers beoog om hierdie bevindinge te benut om hul navorsing oor Tyrannosourusse se dieetvoorkeure te bevorder en hoe hierdie gewoontes oor tyd ontwikkel. Deur veranderinge in dieet vas te stel en die tipe prooi wat verbruik word, te identifiseer, hoop hulle om verdere raaisels rondom hierdie fassinerende wesens te onthul. Uiteindelik kan die begrip van die vermoë van Tyrannosourusse om verskillende ekologiese nisse regdeur hul lewens te beset lig werp op hul ongeëwenaarde sukses as top-roofdiere.