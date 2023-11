Nuwe ontdekking onthul verborge lapwerk van Ocean Waters

Vir baie kan die wêreld se oseane soos uitgestrekte en eenvormige vloeistofoppervlaktes lyk. Onder die oppervlak lê egter 'n komplekse netwerk van onderling gekoppelde lae en massas water wat voortdurend meng en skei as gevolg van verskeie faktore soos strome, werwels, temperatuur en soutgehalte. Hierdie openbaring daag die konvensionele siening van seewater uit en beklemtoon die ingewikkelde aard van ons planeet se akwatiese omgewings.

Onlangs het wetenskaplikes ’n baanbrekende ontdekking in die middel van die Atlantiese Oseaan gemaak—’n massiewe kol water wat van die punt van Brasilië tot by die Golf van Guinee strek. Hierdie enigmatiese watermassa, bekend as die Atlantiese Ekwatoriale Water, het voorheen verborge gebly vir ons begrip. Alhoewel soortgelyke ekwatoriale waters in die Stille Oseaan en Indiese oseane waargeneem is, het die afwesigheid daarvan in die Atlantiese Oseaan nuuskierigheid onder navorsers veroorsaak.

Volgens Viktor Zhurbas, 'n fisikus en oseanoloog by The Shirshov Institute of Oceanology in Moskou, was die teenwoordigheid van die Atlantiese Ekwatoriale Water onverwags, aangesien die ekwatoriale sirkulasie en vermenging in al drie oseane algemene kenmerke vertoon. Die ontdekking vul 'n deurslaggewende leemte in ons kennis van die Wêreldoseaan se basiese watermassas.

Oseanograwe bepaal die digtheid van seewater deur die verband tussen temperatuur en soutgehalte te analiseer. In 1942 het die studie van temperatuur-soutgehaltekaarte gelei tot die identifikasie van ekwatoriale waters in die Stille Oseaan en Indiese Oseaan. Hierdie afsonderlike massas water, wat gevorm is deur die vermenging van afsonderlike waterliggame langs die ewenaar, het konstante temperatuur- en soutgehaltepatrone getoon. Hierdie verhouding het wetenskaplikes in die Atlantiese Oseaan egter tot nou toe ontwyk.

Danksy die data wat deur die Argo-program ingesamel is - 'n wêreldwye vloot robotvlotte wat wêreldwyd in oseane ontplooi is - kon navorsers 'n ongemerkte temperatuur-soutgehaltekromme parallel met die Noord-Atlantiese en Suid-Atlantiese Sentrale waters identifiseer. Hierdie voorheen ongesiene kromme het geblyk die lang gesogte Atlantiese Ekwatoriale Water te wees. Om dit van die omliggende water te onderskei, het 'n digte netwerk van vertikale temperatuur- en soutgehalteprofiele vereis wat oor die hele Atlantiese kom strek.

Hierdie ontdekking is van groot belang omdat dit ons begrip van oseaniese vermenging verbeter, 'n proses wat deurslaggewend is vir die vervoer van hitte, suurstof en voedingstowwe regoor die wêreld. Deur die verborge lappieskombers van seewater te ontrafel, neem wetenskaplikes 'n stap nader om die ingewikkelde dinamika van ons planeet se oseane te begryp.

FAQ

Wat is die Atlantiese Ekwatoriale Water?

Die Atlantiese Ekwatoriaal Water is 'n massiewe kol water wat strek van die punt van Brasilië tot by die Golf van Guinee in die Atlantiese Oseaan. Dit word gevorm deur die vermenging van afsonderlike waterliggame langs die ewenaar.

Waarom was die teenwoordigheid van ekwatoriale waters in die Atlantiese Oseaan onverwags?

Ekwatoriale waters is in die Stille Oseaan en Indiese Oseaan waargeneem, maar die afwesigheid daarvan in die Atlantiese Oseaan was 'n onderwerp van nuuskierigheid vir wetenskaplikes. Die onlangse ontdekking van die Atlantiese Ekwatoriale Water vul die gaping en verryk ons ​​begrip van die Wêreldoseaan se basiese watermassas.

Hoe bepaal oseanograwe die digtheid van seewater?

Oseanograwe ontleed die verband tussen temperatuur en soutgehalte om die digtheid van seewater te bepaal. Hierdie faktore help om verskillende watermassas binne die see te identifiseer.

Wat is die betekenis van hierdie ontdekking?

Die ontdekking van die Atlantiese Ekwatoriale Water gee wetenskaplikes 'n beter begrip van oseaniese vermenging, wat 'n belangrike rol speel in die vervoer van hitte, suurstof en voedingstowwe oor die hele wêreld. Hierdie nuutgevonde kennis help om die kompleksiteit van ons planeet se oseane en hul impak op die aarde se ekosisteme te ontrafel.