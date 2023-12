Wetenskaplikes ontdek belowende swamme vir die beheer van bloekomkewer

Nuwe navorsing het 'n potensiële deurbraak in die beheer van die vernietigende Eucalyptus snoetkewer, ook bekend as Gonipterus platensis, aan die lig gebring. Wetenskaplikes het natuurlik infekterende patogene swamme gevind wat gebruik kan word om 'n bio-plaagdoder te ontwikkel vir die bestuur van die kewer in Eucalyptus-bosplantasies. Die swamme is van natuurlik besmette kewers in Colombia versamel, om te verseker dat hulle goed by plaaslike omgewingstoestande aangepas is.

Om die geskiktheid van hierdie swamme vir bio-plaagdoder-ontwikkeling te bepaal, het die wetenskaplikes hul insekdodende aktiwiteit en verdraagsaamheid teenoor UV-B-straling, onder andere parameters, gekarakteriseer. Die resultate het getoon dat Beauveria pseudobassiana en Metarhizium brunneum hoogs virulent was teen die Eucalyptus snoetkewer. B. pseudobassiana het die meeste belofte vir bio-plaagdoderproduksie getoon en verdraagsaamheid teenoor verskeie omgewingstoestande getoon.

Alhoewel die identifikasie van swamme wat patogenies is vir die Eucalyptus snoetkewer nie nuut is nie, staan ​​hierdie studie uit vir sy versameling swamme uit die kewer se huidige verspreidingsgebied. Dit verseker dat die swamme goed geskik is vir die beheer van die kewer in woudplantasies.

Die volgende stap vir die navorsers is om befondsing vir proewe in Eucalyptus-woude te verseker om die doeltreffendheid van hierdie swamme as 'n bio-plaagdoder verder te evalueer. As dit suksesvol is, kan hierdie ontdekking aansienlike implikasies hê vir Eucalyptus-plantasies wêreldwyd waar die kewer groot skade aanrig.

Die studie, gepubliseer in Biological Control, beklemtoon die potensiaal van die gebruik van natuurlike besmette patogene swamme as 'n volhoubare en omgewingsvriendelike oplossing vir die bestuur van die Eucalyptus snoetkewer. Verdere navorsing en ontwikkeling is nodig om hierdie bio-plaagdoder op die mark te bring en moontlik die globale uitdagings wat hierdie vernietigende insek stel, aan te spreek.