Wetenskaplikes ontwikkel nuwe metode om hoogs stabiele en katalitiese chirale polioksometalaat-gebaseerde raamwerke te skep

'n Span wetenskaplikes het 'n beduidende deurbraak gemaak in die skepping van chirale polioksometalaat (POM)-gebaseerde raamwerke met verbeterde stabiliteit en katalitiese aktiwiteit. Deur anorganiese POM's met organiese siklodekstrienmolekules te meng, was die navorsers in staat om 'n driedimensionele raamwerk te konstrueer wat 'n vervlegde organiese-anorganiese hibriede laag bevat. Hierdie navorsing, gepubliseer in die joernaal Polyoxometalates, verskaf nuwe insigte in die potensiële toepassings van POM's in verskeie velde, soos materiaalwetenskap, katalise, medisyne, omgewingsbeskerming en waterstofproduksie.

POM's is nanomateriale wat unieke eienskappe besit, insluitend hoë negatiewe ladings, noemenswaardige redoksvermoëns en beskikbare organiese enting. Die konstruksie van chirale POM-gebaseerde raamwerke was egter 'n uitdaging vir navorsers as gevolg van die kompleksiteit van hul strukture. Chirale verbindings is spieëlbeelde van hulself, en die skep van chirale raamwerke vereis presiese molekulêre rangskikkings. Vorige pogings om POM's te gebruik om chirale POM-gebaseerde raamwerke te skep, is deur hierdie uitdagings belemmer.

Om hierdie struikelblokke te oorkom, het die navorsingspan gefokus op die gebruik van POM's as boustene in die konstruksie van chirale POM-gebaseerde gefunksionaliseerde raamwerke. Deur anorganiese POM's en organiese siklodekstrienmolekules te meng, het die navorsers suksesvol 'n chirale POM-gebaseerde raamwerk geskep wat verbeterde stabiliteit en katalitiese aktiwiteit vertoon het. Siklodekstriene, wat sikliese oligosakkariede is wat van stysel afgelei is, het 'n deurslaggewende rol gespeel in die aanvulling van die struktuur en die verbetering van die fisiochemiese eienskappe van die raamwerk.

Die span het 'n unieke benadering gebruik en negatief gelaaide {SiW12} anione met mangaanione verbind om 'n alles-anorganiese laag met leemtes te vorm. Hulle het toe hierdie laag gekombineer met 'n organiese siklodekstrienlaag, wat die leemtes gevul het en met die POM-mangaanlaag verweef het om die organies-anorganiese baster te skep. Hierdie hibriede struktuur is verder uitgebrei tot 'n driedimensionele raamwerk deur gebruik te maak van natriumione.

Om die stabiliteit en funksionaliteit van die raamwerk te toets, het die navorsers termiese fietsry-eksperimente uitgevoer. Hulle het gevind dat die saamgestelde raamwerk robuuste stabiliteit vertoon en belowende resultate vir chirale skeiding en chirale katalise getoon het. Die span beplan om die potensiële toepassings van hierdie chirale raamwerk verder te verken deur met verskillende substrate te eksperimenteer.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe geleenthede vir die ontwikkeling van hoogs stabiele en katalitiese chirale POM-gebaseerde raamwerke. Die vermoë om die molekulêre rangskikking van hierdie raamwerke presies te beheer kan beduidende implikasies in verskeie velde hê, insluitend geneesmiddelontdekking, chemiese sintese en energieberging. Die bevindinge van hierdie studie dra by tot die voortdurende vooruitgang van nanomateriale en hul toepassings in diverse wetenskaplike dissiplines.