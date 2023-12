Mikroplastiek wat in die lug ontdek is tydens orkaan Larry

'n Onlangse studie wat deur navorsers van die Dalhousie Universiteit gedoen is, het 'n onverwagte bevinding aan die lig gebring: mikroplastiek is tydens orkane in die lug teenwoordig, en dit kan lang afstande vervoer word. Die studie, gelei deur Anna Ryan, 'n omgewingswetenskap-meesterstudent, en gepubliseer in die gesogte joernaal Nature, het lugmonsters ingesamel voor, tydens en ná orkaan Larry in 2021. Die span het ontdek dat die hoogste konsentrasie mikroplastiek, meer as 100,000 XNUMX deeltjies per vierkante kilometer per dag, is tydens die orkaan self gevind.

Die navorsing is gemotiveer deur die kommer dat oseaniese mikroplastiek tydens orkane in die atmosfeer opgesweep kan word en deur windstrome na afgeleë gebiede vervoer kan word. Om hierdie teorie te toets, het Ryan en haar kollega 'n glassilinder naby Saint Michaels, 'n landelike gemeenskap in Newfoundland, opgerig. Die bevindinge van die studie dui daarop dat mikroplastiek wat uit verskeie bronne gegenereer word, soos die agteruitgang van groter plastiekprodukte of die storting van deeltjies uit plastiekbottels, verpakking en sintetiese klere, in die lug kan word en 'n risiko vir menslike en dieregesondheid inhou.

Hierdie studie is een van die min wêreldwyd wat die teenwoordigheid van atmosferiese mikroplastiek tydens weergebeurtenisse ondersoek. Terwyl vorige studies atmosferiese mikroplastiek tydens tifone en moessonreën ondersoek het, was die konsentrasie mikroplastiek wat tydens orkaan Larry gevind is aansienlik hoër. Die navorsing beklemtoon die voorkoms van mikroplastiek in alle omgewings en beklemtoon die dringende behoefte om hierdie globale kwessie aan te spreek.

Nog 'n student van Dalhousie Universiteit, Justine Ammendolia, bestudeer tans die uitwerking van die post-tropiese storm Fiona op mikroplastiek in die atmosfeer. Deur die resultate van beide studies, wat in landelike en stedelike omgewings uitgevoer is, te vergelyk, hoop navorsers om 'n dieper begrip te verkry van die omvang en impak van atmosferiese mikroplastiekbesoedeling.

Om hierdie kwessie te bekamp, ​​beklemtoon beide Ryan en Ammendolia die belangrikheid van die vermindering van eenmalige plastiek om te verhoed dat dit in die eerste plek die omgewing binnedring. Die navorsingsbevindinge dien as 'n waardevolle hulpbron vir beleidmakers en kan lei tot ingeligte besluite en aksies om plastiekbesoedeling te versag.