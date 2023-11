Die herlewing van magnetotaktiese bakterieë in astrobiologie

In staat om magnetofossiele te vorm soortgelyk aan sommige magnetiet-nanokristalle wat in die Mars-meteoriet ALH84001 waargeneem is, het magnetotaktiese bakterieë (MTB) eens 'n prominente posisie in die veld van astrobiologie beklee. Belangstelling in hul potensiële verbintenis met Mars het egter mettertyd afgeneem namate skeptisisme oor die oorsprong van hierdie magnetofossiele gegroei het. Onlangse vooruitgang in ons begrip van die uiterste omgewings waarin MTB floreer, sowel as hul evolusionêre agtergrond, regverdig 'n hernude fokus op hul rol in astrobiologie.

In die afgelope paar dekades het navorsers lewende magnetotaktiese bakterieë in 'n verskeidenheid uiterste omgewings met wye toestande ontdek. Hierdie bakterieë is gevind in omgewings met hoë soutgehalte wat tot 90 g L-1 bereik, pH-vlakke wat wissel van 1 tot 10, en temperature wat strek van 0 tot 70 °C.

Veral, sommige bevolkings van MTB het merkwaardige oorlewingsvermoëns getoon. Hulle kan bestraling, uitdroging, hoë metaalkonsentrasies, hipomagnetiese toestande en selfs mikroswaartekrag verduur. Verder vertoon hierdie mikroörganismes die vermoë om op eenvoudige anorganiese verbindings soos sulfaat en nitraat te floreer.

Studies het ook aangedui dat MTB waarskynlik vroeg in die Aarde se geskiedenis ontstaan ​​het, wat saamgeval het met 'n tyd toe beide die Aarde en Mars vloeibare water en sterk magnetiese velde gehad het. MTB word algemeen aangetref in suboksiese of oksies-anoksiese raakvlakke in akwatiese omgewings of sedimente wat herinner aan antieke kratermere op Mars, insluitend Gale-krater en Jezero-krater.

Gegewe hul aanpasbaarheid, oorlewingsvermoë en teenwoordigheid in omgewings analoog aan dié op antieke Mars, is MTB die belangrikste kandidate vir verdere ondersoek in astrobiologie navorsing. Deur MTB te bestudeer, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry oor die potensiaal vir antieke mikrobiese lewe op Mars en ons begrip van die moontlikhede vir lewe buite die Aarde verbreed.

