Neanderdallers: Die oorspronklike oggendmense

'n Onlangse studie wat die DNA van Neanderdalmense ondersoek het, het 'n fassinerende verband tussen hierdie antieke hominiene en moderne mense wat verkies om vroeg wakker te word, aan die lig gebring. Hierdie ontdekking werp lig op die invloed van genetiese oorerwing op ons daaglikse ritmes en slaappatrone.

Oor die afgelope paar dekades het navorsing oor Neanderdal-DNS 'n gedeelde geskiedenis tussen ons spesies onthul. Ongeveer 700,000 400,000 jaar gelede het ons afstammelinge geskei, met Neanderdalmense wat na Eurasië migreer terwyl moderne mense oorwegend in Afrika gebly het. Ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede het die Neanderdal-bevolking in twee groepe verdeel, met een wat die Neanderdallers geword het wat ons vandag ken en die ander wat in Denisovans ontwikkel het.

Hierdie hominiengroepe het honderde duisende jare lank saam bestaan ​​en betrokke geraak by aktiwiteite soos jag en versamel. Uiteindelik het hulle ongeveer 40,000 XNUMX jaar gelede uit die fossielrekord verdwyn, wat saamgeval het met die uitbreiding van moderne mense uit Afrika. Brokkies van hul DNA bly egter in die genepoel van die meeste lewende mense.

Onlangse studies, insluitend een wat deur genetikus John Capra en sy span aan die Universiteit van Kalifornië, San Francisco, gedoen is, het voorgestel dat sekere gene wat van Neanderdalmense en Denisovans geërf is, oorlewingsvoordele bied. Hierdie gene het moontlik beskerming gebied teen siektes wat voorheen nie in Afrika gesien is nie.

Dr Capra en sy kollegas het 'n verband tussen die gene wat van hierdie antieke hominiene geërf is en slaapverwante eienskappe ontdek. Om verder te ondersoek, het hulle 246 gene ontleed wat verband hou met die liggaamsklok, of die sirkadiese ritme, wat verskeie liggaamsfunksies beheer en slaappatrone beïnvloed.

Die navorsers het meer as 1,000 XNUMX unieke mutasies in Neanderdal- en Denisovan-DNS geïdentifiseer in vergelyking met moderne mense. Baie van hierdie mutasies het blykbaar beduidende uitwerking op die werking van die liggaamsklok gehad. Byvoorbeeld, sekere liggaamsklokproteïene was skaars in die selle van Neanderdalmense en Denisovans in vergelyking met moderne mense.

Geografie het waarskynlik 'n rol gespeel in die vorming van die slaappatrone van hierdie antieke hominiene. Neanderdalmense en Denisovane het na hoër breedtegrade gemigreer, waar die lengte van dae deur die jaar gewissel het. Oor honderdduisende jare het hul sirkadiese horlosies moontlik by hierdie veranderende omgewingstoestande aangepas.

Oor die algemeen bied hierdie studie 'n fassinerende blik op die lewens van ons antieke familielede en beklemtoon die impak van genetiese oorerwing op ons slaappatrone. Neanderdalmense was dalk inderdaad die oorspronklike oggendmense, wat 'n blywende afdruk op die vroeë opstanders van vandag gelaat het.