’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat twee klein, ovaal fossiele wat aanvanklik geglo is om prehistoriese plante te wees eintlik die oorblyfsels van baba seeskilpaaie is. Die fossiele is meer as 'n halfeeu gelede in Colombia ontdek deur Padre Gustavo Huerta, 'n priester met 'n passie vir fossielplante. Daar is oorspronklik gedink dat hulle 'n spesie sphenophyllum verteenwoordig, 'n uitgestorwe plant wat verwant is aan moderne "perdesterte".

’n Herondersoek van die fossiele deur navorsers van die Universidad del Rosario in Bogotá het egter ’n verrassende ontdekking ontbloot. In plaas van plantare het die span 'n delikate laag sponsagtige beenweefsel gevind, wat daartoe gelei het dat hulle die moontlikheid uitsluit dat die fossiele van plante afkomstig is. Nadat die fossiele met lewende seeskilpaaie en ander fossiele vergelyk is, het die wetenskaplikes tot die gevolgtrekking gekom dat die ovaal fossiele eintlik die skulpe, of karapasse, van baba seeskilpaaie is.

Verdere ontleding van die fossiele het beengroeipatrone in plaas van are aan die lig gebring, sowel as bewyse van bene binne die dop genoem neurale en costale, tesame met hoogs getande gewrigte tussen hulle. Die navorsers skat dat hierdie skilpaaie minder as 'n jaar oud was en moontlik aan die spesie Desmatochelys padillai, 'n soort protostegid, behoort.

Die verkeerde identifikasie van die fossiele as plante word nou as 'n fout erken, en die span het die skilpaaie op humoristiese wyse "Turtwig" genoem, na 'n Pokémon-karakter wat gedeeltelik skilpad en gedeeltelik plant is. Die nuwe interpretasie van die fossiele verskaf waardevolle insigte in die vroeë stadiums van skilpadontwikkeling en dra by tot die begrip van uitgestorwe seeskilpaaie.

Dr. Nick Fraser, 'n kenner in gewerwelde paleontologie, het die studie se bevindinge geprys en gesê dat die identifikasie van die fossiele as broeiende skilpaaie ooreenstem met die bewyse en belangrike inligting vir spesie-identifikasie kan verskaf. Prof. Andy Gale, 'n geoloog en paleontoloog, het die belangrikheid van hierdie ontdekking beklemtoon en die gevare beklemtoon om te sien wat 'n mens wil sien, al is dit nie daar nie.

Hierdie studie daag voorheen gehuldigde oortuigings oor prehistoriese plante uit en brei ons kennis van mariene skilpad-evolusie in die Mesosoïkum-era uit. Die herondersoek van fossiele dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van noukeurige ontleding en 'n oop gemoed in wetenskaplike navorsing.