Nuwe studie toon belowende resultate vir beheerbare kwantumverstrengeling

’n Onlangse studie wat deur fisici aan Princeton Universiteit gedoen is, het ’n beduidende deurbraak in die wêreld van kwantummeganika behaal. Vir die eerste keer was die navorsers in staat om individuele molekules saam te koppel in kwantummeganies "verstrengelde" toestande. Dit beteken dat die molekules met mekaar gekorreleer bly, selfs wanneer hulle fisies geskei is. Die bevindinge van die studie is in die joernaal Science gepubliseer.

Kwantumverstrengeling is 'n fundamentele konsep in kwantummeganika en word beskou as die sleutelbestanddeel wat "kwantumvoordeel" verleen. Dit maak voorsiening vir die skepping van superposisie en stel kwantumtoestelle in staat om beter as klassieke toestelle te presteer. Die vermoë om beheerbare kwantumverstrengeling te bereik was 'n uitdaging vir navorsers, maar hierdie onlangse deurbraak bring ons nader daaraan om die krag van kwantumvoordeel te benut.

Die span fisici by Princeton Universiteit het 'n nuwe benadering gebruik om individuele molekules in die laboratorium te beheer en te manipuleer. Deur die posisies van die molekules noukeurig te ontwerp deur streng gefokusde laserstrale te gebruik, was hulle in staat om groot skikkings enkele molekules te skep en hulle in gewenste konfigurasies te plaas. Hulle het qubits in hierdie molekules gekodeer en gedemonstreer dat hulle koherent gebly het en hul superposisie behou het.

Om die molekules te verstrengel, het die navorsers mikrogolfpulse gebruik om die molekules op 'n samehangende wyse met mekaar te laat inwerk. Deur die interaksie vir 'n presiese tyd te laat voortgaan, het hulle 'n twee-kwbit-hek suksesvol geïmplementeer wat twee molekules verstrengel het. Hierdie deurbraak het potensiële implikasies vir die ontwikkeling van universele digitale kwantumberekening en die simulasie van komplekse materiale.

Die navorsers meen molekules bied sekere voordele bo ander kwantumplatforms, soos atome, vanweë hul groter kwantumgrade van vryheid en vermoë om op nuwe maniere te interaksie. Dit maak nuwe moontlikhede oop vir die stoor en verwerking van kwantuminligting.

Alhoewel hierdie navorsing 'n belangrike stap vorentoe is, is daar steeds uitdagings om te oorkom om die krag van kwantumverstrengeling ten volle te benut. Toekomstige studies sal daarop fokus om hierdie molekulêre tweezer-skikkingplatform te verfyn en uit te brei om verskillende areas van kwantumwetenskap verder te ondersoek.

Ten slotte, hierdie baanbrekende studie aan die Princeton Universiteit demonstreer die potensiaal vir die bevordering van kwantumwetenskap deur die bereiking van beheerbare kwantumverstrengeling in individuele molekules. Dit baan die weg vir toekomstige innovasies in kwantumberekening, kwantumsimulasie en kwantumsensors.