Wenners van die Royal Society Publishing Photography Competition onthul

Die wenners van vanjaar se Royal Society Publishing Photography Competition is aangekondig, wat die verstommende skoonheid en wetenskaplike verskynsels wat oral om ons bestaan, ten toon stel. Die kompetisie, wat daarop gemik is om die krag van fotografie te vier om die wonders van die natuurlike wêreld oor te dra, het vyf kategorieë gehad: Sterrekunde, Gedrag, Aardwetenskap en Klimatologie, Ekologie en Omgewingswetenskap, en Mikrobeelding.

Irina Petrova Adamtzky het die topprys en wenner van die Ekologie-kategorie huis toe geneem met haar boeiende beeld getiteld "Marsian Landscape." Die foto vertoon 'n mikroskopiese wêreld wat op 'n herfsblaar versteek is, met 'n mikro-organisme genaamd Lamproderma scintillans. Adamtzky, wat die elektriese aktiwiteit van swamme en ander mikroörganismes navors, het die toneel onbedoeld vasgevang terwyl hy slymskimmelmonsters in Somerset, VK, versamel het. Die gewone blaar het 'n betowerende en intrige wêreld binne sy grense geopenbaar.

Ander noemenswaardige wenners sluit in dr. Gregory Funston, wat 'n intense konfrontasie tussen twee prairie ratelslange vasgevang het tydens 'n dinosourus-opgrawing in Kanada, wat hom die naaswenner-plek in die Gedrag-kategorie besorg het. Mnr. Imran Sultan se pragtige beeld getiteld "Blommemaan op 'n bewolkte nag" het hom die naaswenner-posisie in die Sterrekunde-kategorie verseker, met 'n pragtige HDR-samestelling van die maan te midde van wolke wat uit die voorstede van Chicago vasgevang is.

In die Ekologie-kategorie het Dr. Tom Shlesinger se beeld getiteld "Ster van die Nag" die wenplek geëis, met 'n skool klein vissies wat bo 'n lewendige koraalrif swem. Daarbenewens het professor Michael Meredith se vurige sonsondergangfoto wat in Antarktika geneem is met die titel “Burning through the Frozen South” hom die naaswennerplek in die Aardwetenskap-kategorie verseker.

Die Royal Society Publishing-fotokompetisie, wat in 2015 van stapel gestuur is, herdenk die 350ste herdenking van die wêreld se oudste wetenskaplike joernaal. Die Royal Society, gebaseer in die Verenigde Koninkryk, is 'n gesogte genootskap wat bestaan ​​uit vooraanstaande wetenskaplikes uit verskeie dissiplines.

Vir meer ongelooflike beelde en inligting oor die kompetisie, besoek die Royal Society se amptelike webwerf.