Optibrium se deurbraakstudie in die voorspelling van dwelmmetabolisme

Optibrium, 'n toonaangewende ontwikkelaar van sagteware en KI-oplossings vir geneesmiddelontdekking, het onlangs 'n baanbrekende studie in die joernaal Xenobiotica gepubliseer. Die studie stel 'n nuwe metode bekend wat die voorspelling van roetes van metabolisme en metaboliete in vroeë geneesmiddelontdekking aansienlik verbeter.

Die akkurate voorspelling van geneesmiddelmetabolisme is van kardinale belang in die voorkoming van laat-stadium geneesmiddelkandidaatmislukkings en die onttrekking van goedgekeurde middels. Deur die dominante weë van metabolisme op 'n vroeë stadium akkuraat te voorspel, kan die kanse op geneesmiddelsukses aansienlik verbeter word.

Die studie begin deur die ontwikkeling en validering van Optibrium se innoverende WhichEnzymeTM-model te beskryf. Hierdie model voorspel suksesvol die ensiemfamilies wat die meeste waarskynlik 'n geneesmiddelkandidaat sal metaboliseer. Boonop kombineer Optibrium hierdie nuwe model met hul voorheen gepubliseerde modelle, insluitend regioselektiwiteitsmodelle vir sleutel Fase I en Fase II dwelmmetaboliserende ensieme. Hierdie modelle gebruik kwantummeganiese simulasies en masjienleermetodes om plekke van metabolisme en gevolglike metaboliete te voorspel. Nog 'n belangrike model, die WhichP450 model, voorspel die spesifieke Sitochroom P450 isovorme wat verantwoordelik is vir 'n verbinding se metabolisme.

Deur hierdie gekombineerde modeluitsette te gebruik, bied Optibrium 'n nuwe metode aan om die mees waarskynlike roetes van metabolisme en die ooreenstemmende metaboliete wat eksperimenteel waargeneem kan word, te bepaal. Die studie toon dat hierdie metode hoë sensitiwiteit toon in die identifisering van gerapporteerde metaboliete en bied hoër akkuraatheid in vergelyking met alternatiewe metodes om in vivo metabolietprofiele te voorspel. Hierdie vooruitgang stel navorsers in staat om verbindings met verbeterde metaboliese stabiliteit en verbeterde veiligheidsprofiele te identifiseer, wat Optibrium se onlangs bekend gestelde StarDrop Metabolisme-module versterk.

Dr. Mario Öeren, die hoofwetenskaplike by Optibrium, spreek opgewondenheid uit oor die studie se bevindinge. Hy merk op, "Ons jongste studie verteenwoordig ses jaar van gefokusde navorsing, wat lei tot 'n praktiese model wat gebruikers in staat stel om metaboliese weë vir 'n wye reeks dwelm-agtige verbindings te voorspel. Deur noukeurig saamgestelde datastelle en ons handtekening-reaktiwiteit-toeganklikheid-benadering, het ons akkurate isovorm-spesifieke regioselektiwiteitsmodelle vir die belangrike Fase I- en Fase II-ensiemfamilies ontwikkel.”

Die publikasie van hierdie studie is 'n belangrike mylpaal op die gebied van geneesmiddelontdekking, wat navorsers 'n kragtige hulpmiddel bied om dwelmmetabolisme te voorspel. Optibrium se deurbraakmetode bied nuwe insigte en innoverende oplossings wat die doeltreffendheid en sukseskoerse van farmaseutiese ontwikkeling kan rewolusie.

Vir meer inligting oor Optibrium of die StarDrop Metabolism-module, kan jy hul webwerf besoek by https://optibrium.com/project/metabolism-module/, kontak [email protected], of skakel +44 1223 815900.