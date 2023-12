Nuwe bewyse dui op die dreigende ineenstorting van die Wes-Antarktiese yskap

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur seekat-DNS te gebruik om die ineenstorting van die Wes-Antarktiese Yskap (WAIS) gedurende die Laaste Interglasiale tydperk ongeveer 120,000 125,000 jaar gelede te ontbloot. Hierdie tydperk is veral betekenisvol omdat dit soortgelyke globale temperature gehad het as dié wat vandag ervaar word. Die ontleding, wat onlangs in Science gepubliseer is, onthul dat geïsoleerde populasies van seekatte ongeveer 3.3 5 jaar gelede vrylik gekruis het, wat die teenwoordigheid van 'n ysvrye gang aandui. Hierdie bevindinge wek kommer dat die WAIS baie nader aan ineenstorting is as wat voorheen beraam is, wat kan lei tot 'n aansienlike styging in seevlakke van 1.5 tot XNUMX meter oor die lang termyn as aardverwarming nie beperk word tot die XNUMX grade Celsius-teiken wat in die Parys-ooreenkoms.

Om hul navorsing te doen, het die wetenskaplikes gefokus op die genetiese inligting van Turquet se seekat. Hulle het opgemerk dat die spesie, wat 'n leeftyd van ongeveer 12 jaar het en vier miljoen jaar gelede ontstaan ​​het, rondom die hele kontinent van Antarktika gevind kan word. Die seekatte lê groot eiers op die seebodem, wat aansienlike inspanning van die ouers verg om te verseker dat hulle uitbroei. Hierdie gedrag beperk hul vermoë om lang afstande te reis. Boonop beperk sirkelvormige seestrome hul beweging in sekere moderne habitatte.

Deur die genetiese profiele van Turquet se seekat in die Weddell-, Amundsen- en Ross-see te vergelyk, het die navorsingspan genetiese konnektiwiteit tot stand gebring wat terugdateer na die Laaste Interglasiale tydperk. Die ontleding het aan die lig gebring dat die WAIS op twee afsonderlike punte in die geskiedenis ineengestort het: eers gedurende die middel-Plioseen tydperk ongeveer 3 tot 3.5 miljoen jaar gelede, en toe gedurende die Laaste Interglasiale tydperk ongeveer 129,000 116,000 tot 1.5 XNUMX jaar gelede. Die Laaste Interglasiale tydperk het veral saamgeval met 'n globale temperatuurverhoging van ongeveer XNUMX grade vergeleke met pre-industriële vlakke.

"Hierdie studie verskaf tasbare bewyse dat die WAIS ineengestort het toe globale temperature soortgelyk was aan huidige vlakke, wat daarop dui dat die kantelpunt vir toekomstige ineenstorting vinnig nader," het hoofskrywer Sally Lau van James Cook Universiteit in Australië verduidelik. Die skrywers skryf die huidige styging in globale temperature, wat sedert die laat 1.2's 1700 grade Celsius bereik het, hoofsaaklik toe aan menslike aktiwiteite soos die verbranding van fossielbrandstowwe.

Die implikasies van hierdie navorsing is van kardinale belang om die potensiële gevolge van klimaatsverandering te verstaan. As daar nie opgetree word om opwarming te beperk en verdere ineenstorting te voorkom nie, kan die Wes-Antarktiese Yskap in die nabye toekoms verwoestende seevlakstyging veroorsaak.