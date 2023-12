Seekat-DNS verskaf leidrade vir 'n vorige Antarktiese yskap-ineenstorting

Nuwe navorsing van Australiese en Nieu-Seelandse wetenskaplikes dui daarop dat 'n Antarktiese yslaag ongeveer 120,000 XNUMX jaar gelede ineengestort het, onder toestande wat die huidige dag weerspieël. Die studie het gefokus op die genetiese konnektiwiteit van Turquet se seekat in die Suidelike Oseaan, wat 'n verband met die laaste interglasiale tydperk aan die lig gebring het, gekenmerk deur warmer klimate, hoër seevlakke en kleiner ysplate.

Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Science, dra by tot die voortdurende debat oor of die Wes-Antarktiese Yskap (WAIS) gedurende daardie tydperk ineengestort het. "Hierdie genetiese verbinding sou slegs moontlik wees as 'n volledige ineenstorting van die WAIS tydens die Laaste Interglacial plaasgevind het," het studieleier Jan Strugnell van Australië se James Cook Universiteit verduidelik.

Die navorsers het bewyse gevind dat openinge in die yslaag seekatte toegelaat het om oor die hedendaagse Weddell-, Amundsen- en Ross-see te reis, wat die uitruil van genetiese materiaal tussen bevolkings tot gevolg gehad het. "Om te verstaan ​​hoe die WAIS in die onlangse verlede gekonfigureer is toe globale temperature soortgelyk aan vandag was, sal ons help om toekomstige globale seevlak stygingsprojeksies te verbeter," het Strugnell bygevoeg.

Die laaste interglasiale tydperk is gekenmerk deur globale gemiddelde temperature wat 0.5-1.5 grade Celsius warmer was as voor-industriële vlakke, met seevlakke wat met 5-10 meter verhoog is in vergelyking met vandag. Die betekenis van die WAIS lê egter in sy bydrae tot die huidige wêreldwye seevlakstyging. ’n Volledige ineenstorting van die yslaag kan moontlik globale seevlakke met 3 tot 5 meter verhoog.

Hierdie navorsing werp lig op die belangrikheid daarvan om vorige klimaatstoestande te bestudeer om ons begrip van huidige en toekomstige klimaatsverandering te verbeter. Deur genetiese konnektiwiteit in seekatte te ondersoek, kry wetenskaplikes waardevolle insigte oor hoe ysplate in die verlede onder soortgelyke temperatuurtoestande opgetree het. Sulke kennis kan meer akkurate projeksies van toekomstige seevlakstyging inlig en ons help om die impak daarvan te versag.