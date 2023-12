Skaars meteorietreën om die lug in Nieu-Seeland te verlig

’n Hoogs verwagte meteorietreën sal Dinsdagaand die naghemel van Nieu-Seeland pryk. Daar word voorspel dat hierdie buitengewone gebeurtenis anders as enige ander gebeurtenis sal wees, volgens professor James Scott, 'n geoloog aan die Otago Universiteit. Die stortreën word geassosieer met die verbygaan van komeet 46P, wat 'n aansienlike hoeveelheid rommel vrygestel het ná 'n noue ontmoeting met Jupiter in 1972. Hierdie rommel sal nou die Aarde se wentelbaan onderskep, wat 'n pragtige vertoning bied wat vir ongeveer vier tot vyf uur sigbaar is.

Terwyl meteorietreën jaarliks ​​voorkom terwyl die Aarde se wentelbaan met puin van komete en asteroïdes sny, is die ontdekking van nuwes skaars. Sommige meteorietreën, soos Halley se komeet, is al duisende jare gedokumenteer. Die komende stortreën is egter uniek aangesien dit die eerste is wat verband hou met die naby-aarde-voorwerp Wirtanen.

Sameval met Wirtanen se meteorietreën is nog 'n noemenswaardige gebeurtenis bekend as die Geminide, wat blykbaar uit 'n ander rigting in die naghemel kom. As weerstoestande dit toelaat, kan kykers verwag om verskietende sterre tydens hierdie hemelse skouspel te aanskou. Meteoroïede, wat ertjie-grootte stukkies puin is, verhit en verdamp wanneer dit die Aarde se atmosfeer binnegaan, wat die gloeiende roete skep wat algemeen gesien word tydens meteorietreën.

Groter meteoroïede, bekend as vuurballe, bied 'n ander skouspel. Hierdie stukkies rommel, wat tot etlike kilogram weeg, val nader aan die aarde en kan waargeneem word terwyl hulle deur 'n proses beweeg wat donker vlug genoem word. Fireballs Aotearoa, 'n burgerwetenskapnetwerk wat uit meer as 100 kameras regoor Nieu-Seeland bestaan, sal beeldmateriaal van die meteorietreën opneem. Die netwerk se doel is om meteoriete op te spoor wat in die land kan land en bydra tot wetenskaplike navorsing.

Terwyl meteorietreën nie presies voorspel kan word nie, verseker professor Scott dat kykers wat op hul rug lê en na die lug staar, op helder nagte verskietende sterre moet kan aanskou. Hierdie gebeurtenis bied aan navorsers waardevolle insigte oor die aard van komete en asteroïdes, wat uiteindelik ons ​​begrip van potensiële toekomstige impakte op Aarde verhoog. Om hierdie hemelse vertoning ten volle te geniet, word dit aanbeveel om 'n plek weg van helder stadsligte te vind, aangesien hoe donkerder die lug, hoe meer betowerend sal die vertoning wees.