Seevoëls: Onverwagse bondgenote in die bevordering van koraalrif-herstel

’n Onlangse studie wat deur die Lancaster-universiteit gedoen is, het ’n verrassende verband tussen seevoëls en die herstel van tropiese koraalriwwe aan die lig gebring. Terwyl die meedoënlose tempo van aardverwarming steeds hierdie brose ekosisteme bedreig, blyk dit dat seevoëls die sleutel tot hul herlewing kan hou.

Die studie het gefokus op Acropora, 'n kritieke tipe koraal wat 'n belangrike rol speel in die handhawing van visbevolkings en algehele rifgroei. Die navorsers het ontdek dat koraalriwwe geleë naby eilande wat deur seevoëls bewoon is, aansienlik vinniger hersteltye vertoon ná bleikgebeurtenisse in vergelyking met riwwe sonder seevoëlbevolkings.

Trouens, die teenwoordigheid van seevoëls naby tropiese koraalriwwe het gelei tot koraalgroeitempo meer as dubbel dié van riwwe sonder seevoëlkolonies. Dit is deurslaggewende inligting met inagneming van die toenemende frekwensie van bleikgebeurtenisse wat veroorsaak word deur stygende seetemperature, wat dikwels tot wydverspreide koraalsterftes lei.

Die versnelde herstel wat naby seevoëlkolonies waargeneem word, kan die verskil beteken tussen oorlewing en ondergang vir koraalriwwe in die lig van klimaatsverandering. Met bleikgebeurtenisse wat meer gereeld as ooit tevore voorkom, is die vermoë van hierdie riwwe om vinnig terug te bons uiters belangrik.

So, hoe dra seevoëls by tot die herstel van koraalriwwe? Die antwoord lê in hul voedingsryke guano. Seevoëls wat vis in die oop see voed, keer terug na eilande om te slaap, en laat guano agter wat ryk is aan stikstof en fosfor. Wanneer die guano in die see gespoel word, bemes dit die korale en ander mariene spesies, wat noodsaaklike voedingstowwe vir groei verskaf.

Hoofskrywer Casey Benkwitt, 'n mariene biologie-kenner by Lancaster Universiteit, verduidelik: "Ons resultate toon duidelik dat seevoël-afgeleide voedingstowwe vinniger koraalgroeitempo en vinniger hersteltempo's in Acropora koraal direk aandryf."

Om hul bevindinge te bevestig, het die navorsingspan hul studie in 'n afgeleë Indiese Oseaan-argipel uitgevoer en riwwe naby seevoëlbevolkte eilande vergelyk met dié naby eilande wat met rotte besmet is, wat seevoëlbevolkings negatief beïnvloed. Hulle het ook 'n eksperimentele benadering uitgevoer en Acropora-korale tussen eilande oorgeplant, wat die belangrikheid van seevoël-teenwoordigheid in voedingstofverryking en verbeterde koraalgroei verder bevestig het.

Met die gemiddelde tyd tussen opeenvolgende bleikgebeurtenisse wat aansienlik afneem, is die korter hersteltye wat naby seevoëlkolonies waargeneem word van kritieke belang. Selfs klein verlagings in hersteltye kan help om koraalbedekking op kort termyn te handhaaf.

Hierdie studie bied nie net 'n natuurlike oplossing om koraalveerkragtigheid te verbeter nie, maar beklemtoon ook die onderlinge verbondenheid van ekosisteme en die breër impak van biodiversiteitsbewaringspogings. Deur die onverwagte bondgenote wat in seevoëls voorkom, te herken, het ons die potensiaal om die manjifieke koraalriwwe wat ons planeet verryk, te beskerm en te herstel.