Stad Brampton ontvang aansoek om grondgebruikveranderings

By

Die Stad Brampton in Ontario, Kanada, het onlangs 'n aansoek ontvang vir veranderinge in grondgebruik deur Glenshore Investments Inc./MHBC Planning Urban Design and Landscape Architecture. Die aansoek het ten doel om sekere gronde van Sekondêre Plan 41(a) te verwyder deur middel van 'n Amptelike Planwysiging en om 'n voorgestelde stormwaterbestuursfasiliteit van Vloedvlakte na Nywerheidsbesigheidsone te hersoneer.

Die stormwaterbestuursfasiliteit, wat deel is van 'n voorwaardelik goedgekeurde Konsepplan van Onderverdeling, is bedoel om sy huidige funksie te behou. Die Stad sal nou die aansoek ooreenkomstig die Beplanningswet verwerk, en hy het reeds begin om die aansoek na relevante Stadsdepartemente en Openbare Agentskappe te sirkuleer vir tegniese hersiening.

Veral, enige besluit deur die Stadsraad rakende die goedkeuring van hierdie aansoek sal eers geneem word nadat 'n Openbare Vergadering gehou is, soos vereis deur die Beplanningswet. Die Stad sal ook in die toekoms 'n kennisgewing vir die Openbare Vergadering uitreik, wat inwoners toelaat om hul kommentaar op die aansoek te lewer.

Dit is belangrik om te beklemtoon dat die ontvangs van 'n volledige aansoek nie die Stad se standpunt oor steun of teenkanting teen die voorgestelde veranderings aandui nie.

Hierdie aansoek is geag volledig te wees in ooreenstemming met die Beplanningswet op 22 November 2023, soos uiteengesit in Artikel 22 (6.1), Artikel 34 (10.4), en Artikel 51(19.1) van die Wet.

Die Stad Brampton gaan voort om effektiewe stedelike beplanning en ontwikkeling te prioritiseer, terwyl gemeenskapsterugvoer in ag geneem word en by wetlike prosesse soos uiteengesit in die Beplanningswet nagekom word. Inwoners en belanghebbendes kan verdere opdaterings oor hierdie aansoek verwag soos dit deur die hersienings- en besluitnemingstadium vorder.