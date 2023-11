Nuwe bewyse daag asteroïde-teorie uit as oorsaak van dinosourus-uitsterwing

By

Vir jare het wetenskaplikes die uitsterwing van dinosourusse toegeskryf aan 'n katastrofiese asteroïde-impak. Onlangse navorsing het egter dwingende bewyse na vore gebring wat daarop dui dat asteroïdes moontlik slegs 'n geringe rol gespeel het in die massa-uitsterwingsgebeurtenis wat hierdie antieke wesens uitgewis het.

Volgens 'n studie wat deur 'n internasionale span navorsers gedoen is, het die Aarde reeds beduidende veranderinge voor die asteroïdebotsing ongeveer 66 miljoen jaar gelede ondergaan. Die ontleding toon dat verhoogde vlakke van swael in die atmosfeer 'n aanduiding was van 'n brou omgewingskrisis.

Vorige studies het die tydsberekening van vulkaniese aktiwiteit as 'n faktor in dinosourus-uitwissing afgemaak. Meer onlangse ondersoeke het egter 'n sterk verband tussen vulkaniese uitbarstings en klimaatversteurings voorgestel.

Die navorsers, onder leiding van Sara Callegaro, geowetenskaplike van die Universiteit van Oslo, stel voor dat vulkaniese swaeloplatings tot herhaalde dalings in temperatuur op 'n globale skaal kon gelei het. Die span se bevindinge bevraagteken die idee dat die asteroïde-impak alleen verantwoordelik was vir die uitsterwing van dinosourusse.

Die studie het gefokus op die Deccan Traps, 'n massiewe vulkaniese streek in Wes-Indië. Deur rotse van hierdie gebied te ondersoek en 'n nuwe tegniek te gebruik om swaelkonsentrasies te meet, het die navorsers volgehoue ​​swaeloplatings waargeneem wat die aarde se klimaat aansienlik kon verander het.

Die massiewe hoeveelheid gesmelte rots wat uit die Deccan-valle vrygelaat is, ongeveer een miljoen kubieke kilometer, is geassosieer met die vorming van hoogs gekonsentreerde swael. Soos die lawa verhard het, het swael stadig die atmosfeer binnegedring, wat moontlik veroorsaak het dat die globale temperatuur met tot 10 grade Celsius styg binne 'n bestek van 100,000 XNUMX jaar wat gelei het tot die asteroïde-impak.

Hierdie bevindings werp nuwe lig op die toestande wat voor die uitsterwingsgebeurtenis bestaan ​​het. McGill Universiteit geochemikus Don Baker sê, "Ons navorsing toon dat klimaatstoestande byna seker onstabiel was, met herhaalde vulkaniese winters wat dekades kon geduur het, voor die uitsterwing van die dinosourusse. Hierdie onstabiliteit sou die lewe vir alle plante en diere moeilik gemaak het en die weg gebaan het vir die dinosourus-uitsterwingsgebeurtenis.”

FAQ

Wat is die huidige teorie oor die uitsterwing van dinosourusse?

Die heersende teorie skryf die uitsterwing van dinosourusse toe aan 'n groot asteroïde-impak ongeveer 66 miljoen jaar gelede.

Watter nuwe bewyse daag die asteroïde-teorie uit?

'n Onlangse studie het hoë vlakke van swael in die atmosfeer voor die asteroïdebotsing geïdentifiseer, wat 'n beduidende rol vir vulkaniese aktiwiteit in die massa-uitsterwingsgebeurtenis voorstel.

Hoe hou vulkane verband met die uitsterwing van dinosourusse?

Die navorsing dui daarop dat herhaalde vulkaniese uitbarstings tot swaemissies gelei het, wat wêreldwye temperatuurdalings veroorsaak het wat moontlik oorlewing vir plante en diere moeilik gemaak het, wat uiteindelik tot die dinosourus-uitsterwingsgebeurtenis gelei het.

Waarom is vulkaniese aktiwiteit voorheen as 'n beduidende faktor afgemaak?

Vorige studies het die tydsberekening van vulkaniese aktiwiteit te vroeg geag om met dinosourus-uitwissing verbind te word. Onlangse navorsing het egter getoon dat die tydsberekening van vulkaniese gebeurtenisse moontlik nader aan die uitwissingsgebeurtenis was as wat voorheen geglo is.

Watter rol het die Deccan Traps in die navorsing gespeel?

Die Deccan Traps, 'n groot vulkaniese streek in Wes-Indië, is ondersoek om die impak van volgehoue ​​swaeloplatings op die aarde se klimaat en die potensiële betekenis daarvan in dinosourus-uitwissing te verstaan.