Nuwe navorsing: Verstaan ​​die verhouding tussen landskappe en biodiversiteit

Navorsers is lank reeds gefassineer deur die onderlinge verbondenheid van die aarde se fisiese kenmerke en die uiteenlopende reeks organismes wat dit bewoon. In 'n onlangse studie wat in Nature gepubliseer is, stel wetenskaplikes 'n baanbrekende teorie voor wat die evolusie van biodiversiteit koppel aan sediment-"pulse" wat deur landskappe van die verlede aangedryf word.

Die geskiedenis van hierdie konsep kan teruggevoer word na die vroeë 19de eeu, toe die Duitse polimaat Alexander von Humboldt die eerste keer die idee ondersoek het dat landskappe die trajek van lewe op ons planeet vorm. Terwyl ons begrip van biodiversiteit-evolusie sedertdien aansienlik gevorder het, bly baie aspekte steeds geheimsinnig. Ons het byvoorbeeld nog nie ontdek hoekom daar 'n gaping van 100 miljoen jaar is tussen die ontploffing van seelewe en die ontwikkeling van plante op land nie.

Om lig op hierdie vrae te werp, het navorsers uitgebreide rekenaarsimulasies uitgevoer wat gebaseer is op rekonstruksies van verlede klimaat en tektoniek. Hierdie simulasies, gelykstaande aan tien jaar se berekeningstyd, het wetenskaplikes in staat gestel om die evolusie van landskappe oor 540 miljoen jaar waar te neem en dit te vergelyk met rekonstruksies van mariene en kontinentale biodiversiteit.

Merkwaardig genoeg het die studie 'n positiewe korrelasie onthul tussen sediment wat deur riviere in die oseane gedra word en die diversifikasie van seelewe. Riviere vervoer nie net sediment nie, maar ook noodsaaklike voedingstowwe, soos koolstof, stikstof en fosfor, wat noodsaaklik is vir die biologiese siklusse wat alle lewende organismes ondersteun. Daar is gevind dat variasies in riviervoedingstoflewering op geologiese tydskale nou verband hou met die diversifikasie van seelewe.

Daarbenewens het die navorsers 'n fassinerende verband tussen episodes van massa-uitsterwings in die oseane en beduidende afnames in sedimentêre vloei ontdek. Dit dui daarop dat 'n gebrek aan voedingstowwe biodiversiteit kan destabiliseer en dit vatbaar kan maak vir katastrofiese gebeure, soos asteroïde-impakte of vulkaniese uitbarstings.

Die studie het ook die impak van landskappe op plantdiversiteit uitgelig. Deur sedimentbedekking en landskap se robuustheid op kontinente te ontleed, het navorsers 'n sterk korrelasie tussen hierdie faktore en die diversifikasie van plantspesies oor die afgelope 400 miljoen jaar geïdentifiseer. Namate die aarde se oppervlak geleidelik bedek geraak het met voedingsryke grond wat deur riviere neergelê is, kon plante ontwikkel en diversifiseer, wat gelei het tot die opkoms van blomplante ongeveer 100 miljoen jaar gelede.

Hierdie bevindinge beklemtoon die belangrike rol van landskapdinamika in die vorming van die diversiteit van lewe op ons planeet. Die aarde se landskappe beïnvloed direk die maksimum aantal spesies wat in beide land- en mariene ekosisteme ondersteun kan word. Hierdie navorsing dra by tot ons begrip van hoe die aarde se lewende vel oor tyd ontwikkel het en bied waardevolle insigte in die faktore wat biodiversiteit op ons planeet aandryf.

Algemene vrae

V: Wat is die hoofbevinding van die navorsing?

A: Die hoofbevinding van die navorsing is die sterk korrelasie tussen sediment-“pulse” wat deur landskappe aangedryf word en die evolusie en diversifikasie van biodiversiteit, beide in mariene en terrestriële ekosisteme.

V: Hoe is die simulasies uitgevoer?

A: Die simulasies is uitgevoer met behulp van rekonstruksies van verlede klimaat en tektoniek, wat navorsers in staat stel om die evolusie van landskappe oor 540 miljoen jaar waar te neem en dit te vergelyk met rekonstruksies van mariene en kontinentale biodiversiteit.

V: Wat is die betekenis van voedingstoflewering deur riviere?

A: Voedingstoflewering deur riviere, insluitend koolstof, stikstof en fosfor, speel 'n belangrike rol in die biologiese siklusse wat alle lewende dinge ondersteun. Daar is gevind dat variasies in riviervoedingstoflewering op geologiese tydskale nou verband hou met die diversifikasie van seelewe.

V: Hoe beïnvloed landskappe plantdiversiteit?

A: Landskappe beïnvloed plantdiversiteit deur sedimentbedekking en landskapruwheid te verskaf, wat 'n kontinent se vermoë om diverse plantspesies te ondersteun direk beïnvloed. Namate die aarde se oppervlak bedek geraak het met voedingsryke grond wat deur riviere neergelê is, kon plante ontwikkel en diversifiseer, wat gelei het tot die opkoms van blomplante.

V: Wat sê hierdie navorsing vir ons oor die verhouding tussen landskappe en biodiversiteit?

A: Hierdie navorsing beklemtoon die belangrike rol van landskapdinamika in die vorming van die diversiteit van lewe op ons planeet. Die aarde se landskappe bepaal die maksimum aantal verskillende spesies wat op enige gegewe oomblik ondersteun kan word, met die klem op die onderlinge verband van die aarde se fisiese kenmerke en die ekosisteme wat hulle onderhou.