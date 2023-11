Nuwe insigte in die dinamika van litiumplasma in lasergeïnduseerde afbreekspektroskopie

Wetenskaplikes by 'n navorsingsinstituut in Moskou, Rusland, het aansienlike vordering gemaak om die gedrag van litiumplasma in lasergeïnduseerde afbreekspektroskopie (LIBS) te verstaan. Hul bevindinge, wat nuwe insigte in die dinamika van hierdie plasma bied, is onlangs in die gesogte joernaal Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy gepubliseer.

LIBS is 'n wyd gebruikte tegniek vir materiaalanalise, wat die bestraling van 'n materiaaloppervlak met 'n laserpuls behels, wat lei tot die ionisasie van die materiaal en die uitstraling van plasmastraling. Hierdie tegniek is in verskeie velde toegepas, insluitend die studie van plasma in tokamak-reaktore, wat toestelle is wat magnetiese velde gebruik om plasma vir fusie-eksperimente te beperk.

Die navorsers het 'n hibriede model ontwikkel met behulp van gevorderde simulasiesagteware, insluitend die 3DLINE-kode, om die vorming, uitbreiding en bestraling van litiumplasma akkuraat te beskryf. Anders as vorige modelle het die nuwe benadering minimale vrye parameters vereis, afgesien van die laserpulseienskappe. Die wetenskaplikes het hul model bekragtig deur 'n reeks LIBS-eksperimente wat uitgevoer is met 'n groot massa-monochromatortoestel.

Een noemenswaardige bevinding van die studie was die onthulling dat deursigtigheidsvoorwaardes vir litiumplasma maklik geskend kan word. Tipies absorbeer Li LIBS-plasmas tot 97% van die 671 nm (Li I) lynbestraling. Die navorsers het egter opgemerk dat sekere lyne, soos die 548 nm (Li II) en 610 nm (Li I) lyne, minder deur absorpsie geraak is, veral wanneer die laserstraal presies op die oppervlak gefokus is.

Hierdie nuwe insigte kan praktiese implikasies hê vir toekomstige LIBS-toepassings wat litium-bedekte oppervlaktes insluit. Deur die gedrag van litiumplasma meer akkuraat te verstaan, kan navorsers en ingenieurs die karakteriseringsproses optimaliseer en die werkverrigting van LIBS in verskeie tegnologiese domeine verbeter.

Vrae:

1. Wat is laser-geïnduseerde afbreekspektroskopie (LIBS)?

LIBS is 'n tegniek vir materiaalanalise wat behels die bestraling van 'n materiaaloppervlak met 'n laserpuls om plasma te skep, wat straling uitstraal wat met 'n spektrometer ontleed kan word.

2. Wat is 'n tokamak-reaktor?

'n Tokamak is 'n toestel wat magnetiese velde gebruik om plasma te beperk om die toestande te bereik wat vir kernfusie vereis word.

3. Hoe het die wetenskaplikes litiumplasma bestudeer?

Die wetenskaplikes het 'n hibriede model gebruik wat die 3DLINE-kode ingesluit het om die vorming, uitbreiding en bestraling van litiumplasma te simuleer. Hulle het ook LIBS-eksperimente uitgevoer met behulp van 'n massa-monochromatortoestel.

4. Wat was die belangrikste bevindinge van die studie?

Die studie het aan die lig gebring dat deursigtigheidstoestande vir litiumplasma maklik geskend kan word, met verskillende spektrale lyne wat verskillende grade van absorpsie vertoon. Skerper fokus van die laserstraal op die oppervlak het gelei tot meer deursigtige plasma.

5. Hoe kan hierdie bevindinge nuttig wees?

Die bevindinge kan navorsers en ingenieurs help om die karakterisering van litium-bedekte oppervlaktes met behulp van LIBS te verbeter, wat lei tot verbeterde werkverrigting in verskeie toepassings wat litiummateriale insluit.