Navorsers vind nuwe spesies van aardse Fanged Padda op

Bioloë het 'n opwindende ontdekking op Sulawesi-eiland, Indonesië, gemaak en 'n voorheen onbekende spesie van 'n slagtande padda ontdek. Hierdie nuut geïdentifiseerde padda behoort aan die Limnonectes-genus en word Limnonectes phyllofolia genoem. Dit staan ​​uit onder sy eweknieë as gevolg van sy ongelooflike klein volwasse liggaamsgrootte, wat ongeveer 3 cm (1.2 duim) in snoet-vent lengte meet.

Fanged paddas, bekend vir hul prominente tande, behoort aan die Dicroglossidae-familie en omvat meer as 75 amptelik erkende spesies. Hierdie tande is tipies groter of afwesig by ander paddaspesies. Fanged paddas gebruik hul slagtande vir territoriale en maat geskille en, in sommige gevalle, om prooi te vang soos reuse duisendpote en krappe met taai skulpe.

Limnonectes-spesies kan in verskillende streke gevind word, insluitend Indië, China, Indochina en die landmassas van die Sunda-rak, wat Borneo, Sumatra en Java insluit. Terwyl groter spesies Limnonectes vinnige riviere verkies, maak kleineres hul tuistes in die blaarvullis of langs stroomoewers.

In die geval van Limnonectes phyllofolia het die navorsingspan ontdek dat sy mannetjies verantwoordelik was vir die versorging van die kloue van eiers. Hierdie gedrag, hoewel nie heeltemal ongewoon by paddas nie, word steeds as skaars beskou. Die wetenskaplikes stel voor dat die ongewone voortplantingsgedrag van hierdie paddas aan hul relatief kleiner slagtande gekoppel kan word.

"Die teenwoordigheid van verskeie habitatte op Sulawesi maak voorsiening vir 'n ongelooflike omvang van biodiversiteit, mededingende plekke soos die Amasone," het dr. Jeffrey Frederick, 'n navorser van die Field Museum of Natural History, gesê. Die nuut ontdekte spesie, Limnonectes phyllofolia, dra by tot Sulawesi se biodiversiteit.

Dr. Frederick het verder die belangrikheid van die behoud van hierdie unieke tropiese habitatte beklemtoon, veral met inagneming van die bewaringskwessies wat voortspruit uit habitatvernietiging. "Om te leer oor diere soos hierdie paddas wat nêrens anders op aarde gevind word nie, help om die saak te maak vir die beskerming van hierdie waardevolle ekosisteme," het hy afgesluit.

Die bevindinge van hierdie studie, wat die nuwe spesie van gevange padda dokumenteer, is in die wetenskaplike joernaal PLoS ONE gepubliseer. Hierdie baanbrekende ontdekking beklemtoon die voortdurende verkenning en belangrikheid van die bewaring van die merkwaardige biodiversiteit wat in Sulawesi en ander soortgelyke streke regoor die wêreld gevind word.