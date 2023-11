Nuwe navorsing dui daarop dat globale oseane meer kwesbaar is as wat voorheen gedink is

’n Onlangse studie wat deur ’n internasionale span wetenskaplikes, insluitend navorsers van Trinity College Dublin, gedoen is, het aan die lig gebring dat die globale oseane dalk in ’n meer brose toestand is as wat voorheen duidelik was. Die navorsing, wat in die gesogte joernaal Nature Geosciences gepubliseer is, dui daarop dat die huidige vlakke van de-oksigenasie baie ooreenstem met dié wat verantwoordelik was vir een van die wêreld se grootste massa-uitsterwings in die geskiedenis.

Die studie het gefokus op die Trias-Jurassic massa-uitwissing, 'n groot gebeurtenis wat ongeveer 200 miljoen jaar gelede plaasgevind het. Deur chemiese data van antieke moddersteenneerslae in Noord-Ierland en Duitsland te ontleed, kon die navorsers 'n verband tussen de-oksigenering in vlak mariene omgewings en die verhoogde vlakke van uitsterwing gedurende daardie tyd vasstel.

Interessant genoeg het die span ontdek dat die globale omvang van uiterste de-oksigenasie tydens die Trias-Jurassic massa-uitwissing vergelykbaar was met hedendaagse toestande. Hierdie bevinding dui daarop dat, selfs wanneer de-oksigenasie beperk is in omvang, dit steeds wydverspreide ekosisteem ineenstorting en uitsterwing gebeure kan veroorsaak.

Dr. Micha Ruhl, 'n assistent-professor by Trinity se Skool vir Natuurwetenskappe en 'n lid van die navorsingspan, het die belangrikheid beklemtoon om die impak van omgewingsveranderinge op mariene ekosisteme te verstaan. Hy het verduidelik dat selfs gelokaliseerde versteurings langs die rande van vastelande 'n kaskade uitwerking op globale mariene ekosisteme kan hê, wat hulle kwesbaar maak vir ineenstorting.

Hierdie navorsing beklemtoon die belangrikheid van die beoordeling van die stabiliteit van hedendaagse ekosisteme, veral in die lig van projeksies wat dui op 'n beduidende toename in mariene deoksigenasie as gevolg van aardverwarming en voedingstofafloop vanaf vastelande.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is de-oksigenasie?

A: De-oksigenering verwys na die vermindering van suurstofvlakke in mariene omgewings, wat nadelige uitwerking op mariene ekosisteme kan hê en tot spesie-uitsterwing kan lei.

V: Wat was die Trias-Jurassiese massa-uitwissing?

A: Die Trias-Jurassic massa-uitwissing was 'n groot gebeurtenis ongeveer 200 miljoen jaar gelede wat gelei het tot die ineenstorting van globale ekosisteme en die uitsterwing van talle spesies.

V: Wat is moddersteenafsettings?

A: Moddersteenafsettings is sedimentêre rotsformasies wat hoofsaaklik uit fynkorrelige modderdeeltjies bestaan. Hulle kan waardevolle inligting oor vorige omgewingstoestande verskaf.

V: Hoe dra hierdie navorsing by tot ons begrip van ekosisteemstabiliteit?

A: Hierdie navorsing toon dat selfs gelokaliseerde versteurings verreikende gevolge vir globale mariene ekosisteme kan hê. Dit beklemtoon die belangrikheid van die beoordeling van ekosisteemstabiliteit in die lig van omgewingsveranderinge.