Galactic Winds: 'n Universele verskynsel onthul

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die vloei van materie tussen sterrestelsels en hul omgewing. Hierdie verskynsel, bekend as galaktiese winde, word lank reeds in die plaaslike heelal waargeneem. 'n Internasionale navorsingspan, gelei deur 'n CNRS-wetenskaplike, het egter onlangs bewyse van hierdie voorkoms in sterrestelsels ontdek wat meer as 7 miljard jaar oud is en aktief betrokke is by stervorming.

Die span het MUSE, 'n instrument wat in die Europese Suidelike Sterrewag se Very Large Telescope opgeneem is, gebruik om data van hierdie sterrestelsels vas te vang en te ontleed. Deur beelde van meer as honderd sterrestelsels saam te voeg, kon hulle die galaktiese winde deur lang blootstellingsperiodes waarneem en bestudeer.

Galaktiese winde is die gevolg van massiewe sterre wat ontplof, maar hulle bly dikwels ontwykend weens hul diffuse en lae-digtheid aard. Die span het daarin geslaag om hierdie winde op te spoor deur die emissieseine van magnesiumatome te ontleed. Dit het hulle in staat gestel om die struktuur van die winde te karteer en hul morfologie te openbaar as materiekeëls wat loodreg op beide kante van die galaktiese vlak uitgestoot word.

Terwyl hierdie navorsing net die oppervlak van hierdie verskynsel krap, hoop die span om dieper te delf in die begrip van die hoeveelheid materie wat deur hierdie winde gedra word en die omvang van hul bereik in die toekoms.

Hierdie baanbrekende studie, gepubliseer in die joernaal Nature op 6 Desember 2023, dui op die universaliteit van galaktiese winde en werp lig op hul belangrikheid in die evolusie van sterrestelsels.

Deur die geheimenisse van galaktiese winde te ontrafel, is wetenskaplikes nou een stap nader daaraan om die ingewikkelde prosesse wat ons heelal vorm, te begryp. Hierdie ontdekking brei nie net ons begrip van die vloei van materie in sterrestelsels uit nie, maar beklemtoon ook die onderling verbondenheid van hemelse voorwerpe oor groot afstande.