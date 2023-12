Verken die skakel tussen neurale aktiwiteit en besluitneming

By

Navorsers aan die Rutgers Universiteit-Newark het onlangs 'n studie gedoen om die rol van die orbitofrontale korteks (OFC) in waardegebaseerde besluitneming te ondersoek. Terwyl vorige studies voorgestel het dat die OFC betrokke is by die verteenwoordiging van die waardes van verskeie besluitnemingsopsies, het die spesifieke neurale meganismes onderliggend aan hierdie proses onduidelik gebly.

Die span, gelei deur Vincent B. McGinty en Shira M. Lupkin, het ten doel gehad om lig op hierdie onderwerp te werp deur die aktiwiteit van waardekoderende neurone in die OFC van primate te bestudeer. Dit is bekend dat hierdie neurone 'n subjektiewe voorstelling van die waarde van verskillende besluitopsies skep.

Deur die vuurtempo's van hierdie neurone te ondersoek terwyl primate besluite geneem het, het die navorsers 'n konsekwente verband gevind tussen die keuses wat deur die diere gemaak is en die waardeseine wat deur die OFC-neurone gekodeer is. Die vuurtempo's het gewissel na gelang van die wenslikheid of ongewensheid van elke besluit.

"Hierdie studie spreek 'n belangrike vraag aan wat implikasies het vir die verstaan ​​van neuropsigiatriese versteurings," het McGinty verduidelik. "Ons weet dat veranderinge in besluitnemingsgedrag en OFC-funksie waargeneem word in toestande soos dwelmmisbruik, depressie en obsessief-kompulsiewe versteuring. Deur die verband tussen neurale aktiwiteit en besluitneming te ontbloot, kan ons insig kry in hierdie afwykings.”

Die studie het inspirasie geput uit navorsing oor visuele persepsie en oordeel. McGinty en Lupkin het ten doel gehad om soortgelyke beginsels toe te pas om te verstaan ​​hoe die OFC bydra tot besluitnemingsprosesse. Deur dit te doen, hoop hulle om die weg te baan vir toekomstige studies wat die impak van OFC-disfunksie op besluitneming in neuropsigiatriese versteurings ondersoek.

Die bevindinge van hierdie studie bied waardevolle insigte oor hoe die brein waarde-gebaseerde besluitneming organiseer. Deur die neurale meganismes wat speel, beter te verstaan, kan navorsers moontlik geteikende intervensies ontwikkel vir individue met neuropsigiatriese afwykings wat gekenmerk word deur veranderde besluitnemingsprosesse.

Verdere navorsing op hierdie gebied kan bydra tot vooruitgang in die behandeling van toestande soos dwelmmisbruik, depressie en OCD, wat bekend is dat dit geassosieer word met versteurings in besluitgedrag en OFC-funksie.