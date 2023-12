Wetenskaplikes ontwikkel baanbrekende metode om neurone in bewegende diere op te spoor

By

Wetenskaplikes van EPFL en Harvard het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat die opsporing van neurone in bewegende en vervormende diere moontlik maak. Deur diep leer te kombineer met 'n nuwe tegniek genaamd "geteikende aanvulling", het navorsers 'n KI-metode ontwikkel om kringaktiwiteit in vry bewegende diere te ontsyfer.

Voorheen kon navorsers neurone in diere afbeeld, maar die opsporing en herkenning van hierdie neurone op 'n rekenaar het geblyk 'n uitdaging te wees, veral wanneer die brein beweeg en vervorm binne die organisme se liggaam. 'n Span navorsers onder leiding van Sahand Jamal Rahi by EPFL se Skool vir Basiese Wetenskappe het egter 'n oplossing vir hierdie probleem gevind.

Deur gebruik te maak van konvolusionele neurale netwerke (CNN's), 'n subset van kunsmatige intelligensie wat patrone in beelde kan identifiseer, het die navorsers die KI opgelei om sin te maak van die waargenome neurone. Die CNN fokus op klein gedeeltes van die beeld, soos rande, kleure of vorms, om die neurone in die dier se brein te identifiseer en op te spoor.

Om die moeilikheid om die uiteenlopende voorkoms wat deur liggaamsdeformasies veroorsaak word aan te spreek, het die wetenskaplikes 'n verbeterde CNN ontwikkel met "geteikende aanvulling." Hierdie metode skep outomaties aantekeninge vir verwysing, wat die behoefte aan uitgebreide handaantekeninge verminder.

Die navorsers het hul benadering getoets met behulp van die rondewurm Caenorhabditis elegans, 'n modelorganisme in neurowetenskap. Hulle het interneurone in die wurm suksesvol opgespoor en ingewikkelde gedrag onder hulle waargeneem. Die neurone het byvoorbeeld aanpasbare reaksiepatrone getoon wanneer hulle aan verskillende stimuli blootgestel is.

Deur handmatige inspanning aansienlik te verminder en analise-deurset te verhoog, het hierdie deurbraak die potensiaal om navorsing in breinbeeldvorming te versnel en ons begrip van neurale stroombane en gedrag te verdiep. Die navorsers het ook hul CNN toeganklik gemaak deur 'n gebruikersvriendelike koppelvlak, wat die hele proses van handaantekening tot finale proeflees vereenvoudig.

Hierdie nuwe metode baan die weg vir verdere vooruitgang in die opsporing van neurone in bewegende diere en maak moontlikhede oop om breinaktiwiteit in meer komplekse organismes te bestudeer.