Genetiese skakel gevind tussen Neanderdalmense en vroeë opstanders

'n Onlangse studie gepubliseer in "Genome Biology and Evolution" dui daarop dat vroeë opstanders hul gewoontes van ons uitgestorwe Neanderdal-voorvaders geërf het. Navorsers van Vanderbilt Universiteit, die Universiteit van Pennsilvanië en ander instellings het bewyse gevind van genetiese variante wat verband hou met die sirkadiese ritme in Neanderdallers se DNA wat slaappatrone in moderne mense kan beïnvloed.

Die sirkadiese ritme is die interne horlosie in die menslike brein wat ons slaap-wakker-siklus reguleer op grond van ligblootstelling. Die studie dui daarop dat Neanderdalmense, wat in hoër breedtegrade gewoon het, baat gevind het by vroeg opstaan ​​omdat dit hulle toegelaat het om hul slaap- en wakkerskedules met die langer somerdae te sinchroniseer. Om by die seisoenale variasies in daglig aan te pas, moes ons voorouers wat 70,000 XNUMX jaar gelede van Afrika na Eurasië gemigreer het, genetiese variante ontwikkel wat gehelp het om hul slaappatrone aan te pas.

Nadat die navorsers 'n stel gene geïdentifiseer het wat met die sirkadiese horlosie verband hou, het die navorsers spesifieke variante by moderne mense en Neanderdalmense gevind wat die sirkadiese ritme kan beïnvloed. Hulle het hierdie variante verder getoets deur gebruik te maak van data van die UK Biobank en gevind dat die geïntrogresseerde genetiese variante, wat van Neanderdalmense na moderne mense beweeg het, konsekwent gekoppel is aan 'n voorkeur om vroeg op te staan.

Die kruising tussen moderne mense en Neanderdalmense het sommige individue toegelaat om die Neanderdallers se sirkadiese horlosies te erf. Dit is egter belangrik om daarop te let dat nie alle genetiese variante wat van argaïese hominiene geërf is voordelig was nie. Vorige navorsing dui daarop dat baie variante "deur natuurlike seleksie verwyder is" omdat dit nie voordelig was vir moderne mense nie.

Hierdie studie werp lig op die genetiese faktore wat ons slaappatrone beïnvloed en bied insig in hoe ons voorouers by verskillende omgewingstoestande aangepas het. Die identifisering van die genetiese basis van 'n vroeë opstander kan implikasies hê vir die begrip van slaapversteurings en moontlike ontwikkeling van geteikende behandelings.

Opsomming:

Nuwe navorsing dui daarop dat 'n vroeë opstander 'n genetiese komponent kan hê wat van ons uitgestorwe Neanderdal-voorouers geërf is. Gene wat verband hou met die sirkadiese ritme is gevind in beide Neanderdal- en moderne menslike DNA, met variante wat verband hou met 'n verhoogde geneigdheid om vroeg wakker te word. Die studie dui daarop dat vroeë opstanders moontlik aangepas het by die hoër breedtegrade van Europa, waar Neanderdalmense gewoon het, deur hul slaap- en wakkerskedules met eksterne leidrade soos lig te sinchroniseer. Hierdie genetiese skakel bied insig in ons evolusionêre geskiedenis en kan implikasies hê om slaapversteurings te verstaan.