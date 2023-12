Neanderdal-DNS gekoppel aan vroeë voëls, studie bevind

Volgens 'n onlangse studie kan die vroeg-slaap- en vroeg-opstaan-gewoonte van ons antieke voorouers geërf word wat met Neanderdalmense gekruis het. Terwyl die meeste gene wat deur kruisteling verkry is, verdwyn het, bly 'n klein fraksie oor, insluitend gene wat ons liggaamshorlosies beïnvloed. Navorsers het ontdek dat hierdie gene bygedra het tot die neiging van sommige individue om oggendmense te wees, wat hulle meer geneig maak om wakker te word en vroeër te gaan slaap as ander. Die studie het DNA van moderne mense en Neanderdalmense ontleed om verskillende genetiese variante betrokke by sirkadiese ritmes te identifiseer. Deur die Britse Biobank-databasis te ondersoek, het navorsers gevind dat baie individue hierdie variante dra en dat hulle konsekwent korreleer met oggendmense. Dit is egter belangrik om daarop te let dat om 'n oggendmens te wees nie net deur Neanderdal-gene bepaal word nie. Daar is honderde ander gene, sowel as omgewings- en kulturele faktore, wat slaappatrone beïnvloed. Die impak van Neanderdal-gene op slaapvoorkeure is relatief klein. Die studie se hoofnavorser stel voor dat hierdie gene voordelig was vir ons voorouers wat op hoër breedtegrade woon, aangesien 'n buigsame liggaamsklok hulle toegelaat het om aan te pas by seisoenale variasies in ligvlakke. Hierdie genetiese bewyse werp lig op die oorsprong van ons slaapgewoontes en beklemtoon hoe ons voorouers by verskillende omgewings aangepas het.

