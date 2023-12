Genetiese oorsprong van oggendmense: 'n Neanderdal-erfenis

'n Onlangse studie het lig gewerp op die oorsprong van ons voorkeur om vroeg wakker te word, wat daarop dui dat genetiese materiaal wat van ons Neanderdal-voorouers oorgedra is, moontlik tot hierdie eienskap bygedra het. Deur die gebruik van antieke DNA van Neanderdalmense, sowel as grootskaalse genetiese studies en kunsmatige intelligensie, het navorsers genetiese bewyse vir verskille in die sirkadiese horlosies van Neanderdalmense en moderne mense geïdentifiseer.

Ongeveer 700,000 XNUMX jaar gelede het Neanderdalmense na Eurasië migreer en nuwe omgewings met hoër breedtegrade en groter seisoenale variasies in daglig en temperatuur teëgekom. Hierdie faktore het waarskynlik die ontwikkeling van hul sirkadiese ritmes beïnvloed. Boonop het kruising tussen Neanderdalmense en Eurasiese moderne mense verder bygedra tot die potensiële oorerwing van sirkadiese variante.

Om hierdie hipotese te verken, het die navorsers genetiese variante ontleed wat van Neanderdalmense na moderne mense oorgedra is. Met 'n groot groep van 'n paar honderdduisend mense, het hulle talle introgressiewe variante ontdek wat slaapvoorkeur beïnvloed. Die belangrikste is dat hierdie variante konsekwent "oggend" verhoog het, wat 'n genetiese invloed op die geneigdheid om vroeg op te staan ​​aandui.

Hierdie voorkeur vir vroeë opstaan ​​blyk voordelig te wees vir individue wat nader aan die hoër breedtegrade van Europa woon. 'n Verkorte tydperk van die sirkadiese klok, wat geassosieer word met verhoogde oggend, maak voorsiening vir vinniger belyning van slaap/wakker patrone met eksterne leidrade. Hierdie aanpassing word waargeneem by verskeie dierspesies wat hoër breedtegrade bewoon.

Die bevindinge van hierdie studie bied interessante insigte in ons evolusionêre geskiedenis. Die geneigdheid om 'n oggendmens te wees, was dalk voordelig vir ons voorouers wat in Europa se hoër breedtegrade woon en het dus 'n Neanderdal-genetiese eienskap geword wat die moeite werd is om te bewaar.

Hoofskrywer John A. Capra van die Universiteit van Kalifornië in San Francisco beklemtoon die belangrikheid van hierdie navorsing en sê: "Deur die stukkies Neanderdal-DNS wat in moderne menslike genome oorbly, te ontleed, het ons 'n merkwaardige neiging ontdek: baie van hulle het uitwerking op die beheer van sirkadiese gene in moderne mense en verhoog konsekwent die geneigdheid om 'n oggendmens te wees. Hierdie verandering strook met die uitwerking van lewe op hoër breedtegrade op die sirkadiese horlosies van diere en maak waarskynlik 'n vinniger aanpassing by veranderende seisoenale ligpatrone moontlik.

Soos ons voortgaan om die kompleksiteite van ons genetiese samestelling te ontrafel, word dit al hoe duideliker dat ons vroeë oggend wakkerheid diep wortels in ons Neanderdal-erfenis kan hê.