Risiko-evaluering en remediëring van afgetrede nywerheidsparke in ontwikkelende lande

'n Span navorsers van die Zhejiang Universiteit het onlangs 'n studie gedoen oor die risikobepaling en remediëring van afgetrede nywerheidsparke in ontwikkelende lande, met die fokus op 'n spesifieke kusnywerheidspark in die Zhejiang-provinsie, China. Die kompleksiteit van besoedelingsbronne en migrasie-eiendomme in hierdie parke stel uitdagings vir omvattende risikobepaling.

Afgetrede nywerheidsparke in ontwikkelende lande staar dikwels kwessies van besoedeling en kontaminasie in die gesig, wat bedreigings vir beide menslike gesondheid en die omgewing inhou. In China, byvoorbeeld, het 'n landwye grondopname in 2014 aan die lig gebring dat meer as 34% van grondmonsters van afgetrede industriële terreine die nasionale grondgehaltestandaard oorskry het. Om hierdie kwessie aan te spreek, is die Grondbesoedeling Voorkoming en Beheer Aksieplan van stapel gestuur met die doel om 95% van besmette terreine te herstel vir toekomstige gebruik teen 2030.

Die herontwikkeling van afgetrede industriële terreine kan aansienlike voordele vir die samelewing, die ekonomie en die omgewing inhou. Dit bied egter ook omgewingsuitdagings, spesifiek met betrekking tot die potensiële menslike blootstelling aan besoedelingstowwe tydens die herontwikkelingsproses. Akkurate risikobepaling en doeltreffende klassifikasie van risikosones is van kardinale belang vir doeltreffende remediëringspogings wat menslike gesondheid en die omgewing beskerm.

Die studie wat deur die span van professor Lizhong Zhu gedoen is, het ten doel gehad om die risiko van 'n grootskaalse afgetrede nywerheidspark te evalueer en 'n basis te verskaf vir akkurate klassifikasie en gradering van risikosones. Die navorsers het kenmerkende organiese besoedelingstowwe geïdentifiseer en hul ruimtelike verspreiding in grond en grondwater ontleed. Hulle het ook die ruimtelike assosiasie van organiese besoedelende stowwe oor multimedia gevestig deur gebruik te maak van die Geodetector-model, wat bronidentifikasie en risikobepaling verbeter het. Daarbenewens het hulle die karsinogene en nie-karsinogene risiko's van organiese besoedelende stowwe deur blootstellingspaaie beoordeel en remediëringsdoelwitte bepaal gebaseer op toekomstige grondgebruikpatrone.

Hierdie omvattende benadering tot risiko-evaluering bied 'n praktiese hulpmiddel vir die klassifikasie, gradering en sonering van afgetrede nywerheidsparke. Die studie verskaf waardevolle insigte in die verspreiding en migrasie-eienskappe van organiese besoedeling in nywerheidsparke, wat bydra tot die fyn uitbeelding van besoedeling en die ontwikkeling van effektiewe remediëringstrategieë.

Ten slotte, die assessering en remediëring van afgetrede nywerheidsparke in ontwikkelende lande is van kardinale belang vir die aanspreek van besoedeling en die beskerming van menslike gesondheid. Die navorsing wat deur die span van die Zhejiang Universiteit gedoen is, dra by tot die begrip en bestuur van risiko in hierdie parke, en verskaf insigte en gereedskap vir toekomstige remediëringspogings.