Wetenskaplikes identifiseer bewyse van splitsing in die kosmos, wat na superswaar kerne wys

’n Deurbraakstudie wat deur wetenskaplikes by die DOE/Los Alamos Nasionale Laboratorium gedoen is, het dwingende bewyse ontbloot wat die voorkoms van splitsing in die kosmos ondersteun. Deur die oorvloed van r-proses elemente wat in sterre waargeneem is, te ontleed, het die navorsers 'n potensiële handtekening ontdek wat die produksie van superswaar kerne buite die swaarste elemente op die periodieke tabel aandui. Hierdie bevinding daag vorige oortuigings uit en maak nuwe moontlikhede oop om die vorming van swaar elemente te verstaan.

Tradisioneel is daar gedink dat splitsing nie buite laboratoriumomgewings plaasgevind het nie, met geen afdoende bewyse om die bestaan ​​daarvan in kosmiese omgewings te ondersteun nie. Deur die jongste waarnemingsdata te gebruik, het die wetenskaplikes egter korrelasies tussen verskillende groepe elemente geïdentifiseer, spesifiek ligte presisiemetale soos silwer en seldsame aardkerne soos europium. Daar is gevind dat die toenemende elemente in een groep ooreenstem met die toenemende elemente in die ander groep, wat 'n konsekwente proses by die werk voorstel.

Om die potensiaal van splitsing te verken, het die wetenskaplikes staatgemaak op splytingsmodelle as 'n manier om eksperimente te interpreteer en datastelle te voltooi. Hierdie modelle, wat as hoogs akkuraat bewys is in vergelyking met gemete data, het ekstrapolasies moontlik gemaak in die afwesigheid van direkte metings. Hierdie studie bevestig die rol van splitsing in die sintese van swaar elemente en beklemtoon die behoefte om beide kort- en langlewende spesies in kerninsette te oorweeg.

Matthew Mumpower, 'n teoretiese fisikus wat by die navorsing betrokke is, het die belangrikheid van hierdie bevindings uitgespreek en gesê: "Dit is ongelooflik diep en is die eerste bewys van splitsing wat in die kosmos werk, wat 'n teorie bevestig wat ons etlike jare gelede voorgestel het. Soos ons meer waarnemings gekry het, sê die kosmos: 'Haai, hier is 'n handtekening, en dit kan net van splitsing kom.'

Die studie versterk nie net die teenwoordigheid van splitsing nie, maar dui ook op die moontlikheid van swaar elemente met 'n atoommassa van 260. Insigte verkry uit hierdie navorsing kan verreikende implikasies hê vir ons begrip van die heelal en die prosesse wat dit vorm.

Deur die verband tussen splitsing en die waargenome elementêre oorvloede in 'n steekproef sterre vas te stel, verskaf die studie sterk bewyse wat die voorkoms van splyting in kosmiese omgewings ondersteun. Die bevestiging van hierdie meganisme, waaroor wetenskaplikes sedert die 1950's nagedink het, werp lig op die komplekse aard van elementvorming en die ingewikkelde prosesse wat buite die gebiede van ons Laboratorium plaasvind.

