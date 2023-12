Revolusionêre laserstelsel bevorder chirurgiese presisie

In 'n baanbrekende ontwikkeling het 'n span navorsers van die Universiteit van Basel 'n revolusionêre laserstelsel geskep wat die potensiaal het om chirurgiese prosedures te transformeer. Hierdie multifunksionele stelsel kombineer drie kritieke funksies: beensny, snydieptebeheer en weefseldifferensiasie. Deur hierdie vermoëns te integreer, het die span vorige beperkings oorkom en die veilige en effektiewe gebruik van lasers in chirurgie aansienlik verbeter.

Die nuwe laserstelsel gebruik drie lasers wat op 'n enkele punt gefokus is. Die eerste laser dien as 'n weefselsensor wat die area rondom die beensnyplek skandeer en die samestelling van verdampte weefselmonsters met 'n spektrometer ontleed. Hierdie ontleding skep 'n gedetailleerde kaart wat been van sagteweefsel onderskei. Sodra hierdie karteringsproses voltooi is, word die tweede laser, spesifiek ontwerp vir beensny, geaktiveer en teiken areas wat as been op die gegenereerde kaart geïdentifiseer is. Terselfdertyd monitor die derde laser, 'n optiese stelsel, voortdurend die diepte van die sny om onbedoelde skade aan dieper lae weefsel te voorkom.

Wat hierdie laserstelsel onderskei, is sy vermoë om outonoom te funksioneer, sonder die behoefte aan menslike ingryping, terwyl voortdurend geverifieer word dat die korrekte weefsel gesny word. Die akkuraatheid van die stelsel is gedemonstreer deur toetse op varkfemurbene en -weefsels, wat akkuraatheid binne minuut breuke van 'n millimeter behaal. Verder is die spoed van die laserstelsel vergelykbaar met konvensionele chirurgiese metodes, wat doeltreffende en tydige prosedures verseker.

Alhoewel die navorsing nog aan die gang is, is pogings aan die gang om die grootte van die stelsel verder te verminder. Aanvanklike stappe het gefokus op die kondenseer van die optiese en sny lasers in 'n vuurhoutjiedoos-grootte eenheid. Die uiteindelike doel is om die weefselsensor in te sluit en die hele opstelling te miniaturiseer om in 'n endoskoop te pas, wat minimaal indringende operasies moontlik maak.

Die potensiële toepassings van hierdie gevorderde laserstelsel is groot. Chirurge kan baat vind by meer akkurate differensiasie tussen gewasse en gesonde weefsel, wat die verwydering van omliggende onaangeraakte weefsel tot die minimum beperk. Daarbenewens maak die beheerde lasersny voorsiening vir innoverende snyvorms, wat die integrasie van beeninplantings met bestaande beenstrukture verbeter.

Dr Arsham Hamidi, hoofskrywer van die studie, beklemtoon die voordele van die gebruik van lasers in chirurgie. Kontakvrye sny verminder die risiko van infeksies, terwyl kleiner en meer presiese insnydings vinniger weefselgenesing en verminderde littekens bevorder.

Hierdie baanbrekende laserstelsel is 'n beduidende vooruitgang in chirurgiese akkuraatheid en het die potensiaal om chirurgiese prosedures oor verskeie mediese velde te revolusioneer. Die toekoms van lasergesteunde chirurgie lyk belowend, met verbeterde pasiëntuitkomste en verbeterde chirurgiese tegnieke op die horison.