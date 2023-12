Metaanvrystellings uit kanale in Nederlandse stede veel groter as wat voorheen geskat is

By

Navorsers aan die Radboud Universiteit het ontdek dat metaanvrystellings uit kanale in Nederlandse stede aansienlik onderskat is. Mikrobioloog Koen Pelsma het 'n studie gedoen oor die metaanvrystelling van kanale in Amsterdam, Zaandam, Leiden en Zwolle. Sy navorsing het behels die gebruik van 'n kernmonsternemer en 'n drywende meetkamer om water- en grondmonsters uit die kanale te versamel.

Pelsma het gevind dat daar metaan-etende mikrobes in al die kanale teenwoordig was, wat die teenwoordigheid van metaan aandui. Benewens die meting van metaanvrystellings, het Pelsma ook die waterkwaliteit van die kanale beoordeel. Sy navorsing het aan die lig gebring dat vyf uit die ses stede wat bestudeer is, metaan vrygestel het.

Een verrassende bevinding uit die studie was die ontdekking dat die borrels wat dikwels in kanale na die oppervlak styg, eintlik metaan is, wat nie deur visse geproduseer word soos voorheen geglo nie. Pelsma stel voor dat hierdie borrels verantwoordelik kan wees vir 'n aansienlike deel van die metaanvrystellings.

Die navorsing het ook die skraap van die biofilmlaag wat op die mure van kaaikante gevind is, behels. Pelsma het metaanvretende bakterieë in die biofilm gevind, wat hul rol in metaanverbruik aandui.

Ten spyte van die voorkoms van kanale in Nederlandse stede, was daar 'n gebrek aan navorsing oor die metaanvrystellings van hierdie waterweë. Pelsma beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing om die bronne van metaan in kanale te verstaan ​​en om strategieë te ontwikkel om emissies te verminder.

Die unieke kenmerke van kanale, soos die afwesigheid van 'n bed of wal en die konstante ontwrigting wat deur bootverkeer veroorsaak word, maak dit uitdagende omgewings om te bestudeer. Gegewe dat 12.5% van klein oppervlakwaters in Nederland stedelike kanale is, is dit egter noodsaaklik om 'n beter begrip van hul metaanvrystellings te kry.

Hierdie navorsing beklemtoon hoe belangrik dit is om stedelike waters, soos kanale, in ag te neem in berekeninge van metaanvrystellings. Deur hierdie vrystellings te onderskat, kan vorige studies die algehele beoordeling van kweekhuisgasvrystellings skeefgetrek het. Die bevindinge van hierdie studie onderstreep die behoefte aan meer omvattende navorsing oor metaanvrystellings van kanale en ander stedelike waterliggame.