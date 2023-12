Michigan Man ontdek waardevolle meteoriet na 80 jaar

'n Man van Michigan het onwetend een van die grootste meteoriete in die staat vir meer as 80 jaar besit totdat dit onlangs geïdentifiseer en vir 'n aansienlike bedrag verkoop is. David Mazurek, wat 'n plaas in Edmore, Michigan in 1988 gekoop het, het op die meteoriet afgekom toe hy die eiendom ondersoek het. Die vorige eienaar het die rots van 22 pond al dekades lank as 'n deurstop gebruik, onbewus van die waarde daarvan.

Mazurek het af en toe die rots na sy kinders se skool geneem vir wys en vertel, maar dit was eers toe hy die toenemende aanvraag en winsgewendheid van meteorietstukke opgemerk het dat hy besluit het om dit te laat ondersoek. Hy het uitgereik na Mona Sirbescu, 'n geoloog aan die Sentrale Michigan-universiteit, wat voorheen soortgelyke versoeke ontvang het met geen noemenswaardige bevindings nie.

Sirbescu het dadelik die spesiale aard van die rots, wat sy die Edmore-meteoriet genoem het, herken. By ontleding is vasgestel dat dit 'n groot yster-nikkel-meteoriet is met 'n aansienlike hoeveelheid nikkel, wat ongeveer 12 persent van sy samestelling uitmaak. Sirbescu het verklaar dat dit die waardevolste monster is wat sy nog ooit teëgekom het, beide geldelik en wetenskaplik.

Nadat hy die egtheid daarvan geverifieer het, het Mazurek die meteoriet vir $75,000 10 aan die Michigan State University se Abrams Planetarium verkoop. As 'n daad van dankbaarheid het hy XNUMX persent van die verkoopopbrengs aan CMU se departement van aard- en atmosferiese wetenskappe belowe, waar Sirbescu die rots geïdentifiseer het. Die meteoriet sal waarskynlik sy plek in 'n museum vind of verkoop word aan versamelaars wat wil baat by sy rariteit en wetenskaplike betekenis.

Hierdie fassinerende verhaal dien as 'n herinnering dat waardevolle en buitengewone voorwerpe soms op die mees onverwagte plekke gevind kan word, wat wag om ontdek te word na baie jare van duisternis.