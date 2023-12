Antieke mikrobiese gemeenskappe ontdek in afgeleë Atacama-woestyn

Wetenskaplikes het 'n verstommende ontdekking in die Atacama-woestyn gemaak en 'n "uitheemse" ekosisteem ontbloot, anders as enigiets wat nog ooit tevore gesien is. Geleë in Argentinië se Puna de Atacama, die ekosisteem bestaan ​​uit kristalhelder strandmere omring deur uitgestrekte soutvlaktes. Hierdie afgeleë en onherbergsame omgewing, met sy gebrek aan reën en intense sonlig, maak dit vir die meeste diere en plante moeilik om te oorleef.

Geoloog Brian Hynek het op die netwerk van strandmere afgekom terwyl hy satellietbeelde bestudeer het. Met die hulp van mikrobioloog Maria Farías het hulle die terrein aangedurf en 'n netwerk van 12 strandmere gevind wat oor 25 hektaar strek. Wat hierdie ontdekking werklik merkwaardig gemaak het, was die teenwoordigheid van massiewe hope groen groei, bekend as stromatoliete, aan die onderkant van die strandmere.

Stromatoliete is komplekse mikrobiese gemeenskappe wat rotsheuwels vorm soos hulle groei. Die heuwels wat in die Atacama-strandmeer gevind word, stem baie ooreen met antieke stromatolietgemeenskappe wat bestaan ​​het gedurende 'n tydperk toe suurstof byna nie in die Aarde se atmosfeer bestaan ​​het nie.

Voorlopige waarnemings dui daarop dat hierdie strandmere een van die beste moderne voorbeelde van die vroegste tekens van lewe op Aarde kan wees. Die rotsagtige lae van die stromatoliete het hoofsaaklik uit gips bestaan, 'n mineraal wat algemeen in stromatolietfossiele voorkom, maar afwesig in moderne stromatoliete.

Die omgewing van die strandmere stem baie ooreen met die toestande op antieke Aarde, met sy sout, suur water en blootstelling aan erge sonbestraling. Hierdie ontdekking verskaf nie net insig in die vroeë tekens van lewe op ons planeet nie, maar hou ook implikasies in om te verstaan ​​hoe lewe op Mars ontstaan ​​het.

Hierdie unieke ekosisteem kan egter bedreig word deur 'n beplande litiummynoperasie in die gebied. As mynbou begin, kan die Atacama-strandmeer onherstelbaar beskadig of vernietig word. Wetenskaplikes hoop om verdere eksperimente uit te voer om die stromatoliete te bestudeer en hierdie terreine te beskerm voordat dit te laat is.

Die ontdekking van hierdie antieke mikrobiese gemeenskappe in so 'n afgeleë plek is 'n herinnering aan hoeveel nog oor is om te verken en te verstaan ​​oor ons planeet.

