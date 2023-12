Blou vs Geel: Beïnvloed ligte kleur slaap?

Nuwe navorsing van die Universiteit van Basel en die Tegniese Universiteit van München (TUM) daag die idee uit dat die kleur van lig 'n beduidende rol in slaapkwaliteit speel. Vorige studies het voorgestel dat gelerige lig 'n sterker invloed op die interne klok het, maar die onlangse bevindinge weerspreek hierdie bewerings.

Die menslike visuele sisteem is 'n komplekse proses wat die persepsie van verskillende golflengtes van lig behels. Fotoreseptore in die retina omskep lig in elektriese impulse, wat dan deur die brein in kleure en helderheid verwerk word. Gespesialiseerde ganglionselle, soortgelyk aan keëls en stawe, is sensitief vir lig en speel 'n deurslaggewende rol in die regulering van ons slaap-wakker ritme.

In 'n studie wat 16 gesonde vrywilligers betrek het, het navorsers deelnemers blootgestel aan blouerige of gelerige lig vir een uur in die aand, sowel as 'n wit lig beheer toestand. Die resultate het geen betekenisvolle verskille in die effek van ligkleur op die interne horlosie of slaapkwaliteit getoon nie. Die stimulasie van die ganglion selle het konsekwent gebly oor al drie toestande, wat aandui dat die kleur van die lig min impak gehad het.

"Hierdie bevindinge dui daarop dat die ligsensitiewe ganglionselle die belangrikste is vir die menslike interne horlosie," sê dr. Christine Blume, hoofskrywer van die studie. In teenstelling met vorige navorsing in muise, het die navorsers geen bewyse gevind dat variasies in ligte kleur langs die blou-geel dimensie slaap beïnvloed nie.

Die studie het belangrike implikasies vir beligtingsontwerp. Alhoewel die kleur van lig nie 'n beduidende faktor vir slaap is nie, is dit van kardinale belang om die effek van lig op die ligsensitiewe ganglionselle te oorweeg. Hierdie navorsing beklemtoon die behoefte om hierdie selle te prioritiseer wanneer beligtingsomgewings beplan en ontwerp word.

Wat die wydbesproke nagmodus op skerms betref, wat kortgolflengtelig verminder, kan dit inderdaad 'n positiewe impak op slaap hê. Die gelerige kleuraanpassing is egter nie nodig nie. Tegnologiese vooruitgang kan die kortgolflengte-proporsies verminder sonder om die kleurskerm te verander, wat moontlik in toekomstige selfoonskerms geïmplementeer kan word.

Alhoewel hierdie studie waardevolle insigte verskaf, is verdere navorsing nodig om die effekte van ligkleur onder verskillende parameters, soos langdurige blootstelling of verskillende tye van die dag, te verken. Nietemin dra die bevindings by tot ons begrip van die ingewikkelde verhouding tussen lig en slaap.