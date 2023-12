Sterrekykers sal skouspelagtige meteoorreën aanskou

Opsomming: Sterrekunde-entoesiaste is in vir 'n bederf, want die hoogs verwagte Geminid-meteoorreën gaan die naghemel verblind. Met 'n verwagte hoogtepunt van tot 120 meteore per uur, beloof hierdie jaarlikse gebeurtenis om 'n onvergeetlike ervaring te wees vir diegene wat die koue temperature kan trotseer.

Alhoewel dit algemeen beskou word as die "koning van meteorietreën", is die Geminide relatief skaars en kom slegs een keer per jaar voor. Vanjaar se reën sal besonder merkwaardig wees, met Chris Curwin, 'n amateur-sterrekundige, wat sê dat die meteore omstreeks 8:10 sal begin en aanvanklik na die onderste horison sal verskyn. Soos die nag vorder, sal die meteore meer sigbaar word, hul hoogtepunt bereik omstreeks XNUMX:XNUMX en aanhou tot in die vroeë oggendure.

Wat die Geminide so boeiend maak, is dat hulle geen spesiale toerusting benodig nie - net jou oë. Curwin het beklemtoon dat sterrekykers nie op enige spesifieke rigting hoef te fokus nie; hulle kan eerder die betowerende skouspel vanaf enige uitkykpunt geniet. "Dit is soort van soos sneeuvlokkies wat na jou voorruit kom, wanneer hulle dit sien, sien jy hulle na jou toe kom, maar wanneer hulle by jou vensters gaan, sien jy meer van 'n roete," het hy verduidelik.

Die meteorietreën blyk uit die Tweeling-konstellasie te kom en word vermoedelik veroorsaak deur puin van die asteroïde 3200 Phaethon, wat elke anderhalf jaar om die son wentel. Om die beste kykervaring te verseker, het Curwin aanbeveel om weg te waag van stadsligte om ligbesoedeling tot die minimum te beperk. Daarbenewens het hy aangeraai om jou oë toe te laat om by die duisternis aan te pas deur nie na jou foon te kyk nie. Soos die nag vorder, is dit raadsaam om warm aan te trek om die koue temperature te bekamp.

Terwyl Woensdagaand die spitsbesigtigingsgeleentheid bied, sal die meteorietreën na verwagting nog 'n paar dae voortduur. In die geval van wolkbedekking, word entoesiaste aangemoedig om die volgende aand weer te probeer. Berei dus voor om die skoonheid van die kosmos te omhels en maak gereed vir 'n skouspelagtige vertoning in die naghemel.