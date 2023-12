Studie onthul asteroïdes met 'n krommebalagtige draai wat die aarde se impakkratervorms beïnvloed

’n Onlangse studie het nuwe inligting oor die vorming van impakkraters op Aarde ontbloot. In teenstelling met vorige opvattings, is dit nie net die snelheid van die asteroïde wat 'n rol speel in die vorm van die kraters nie, maar ook die spin en klonterigheid van die asteroïde.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Physical Review E, dui daarop dat losgebonde klonterige asteroïdes met krommebalagtige draaie verantwoordelik is vir die skep van sommige van die aarde se uniek gevormde kraters. Die studie het gefokus op Barringer Crater in Arizona, wat ongeveer 49,000 XNUMX jaar oud is en lyk soos 'n bak wat in die grond ingebed is.

Tradisioneel is daar gedink dat draaiende asteroïdes dieper kraters sou skep. Die studie het egter bevind dat vinnig draaiende "rommelhope", soortgelyk aan dié wat in asteroïde Bennu gevind word, eintlik breër en vlakker kraters produseer. Dit is omdat die swak gebonde komponente van hierdie asteroïdes met impak versprei het, wat 'n breër impaksone skep.

Om die verskillende tipes kraters te verstaan ​​en hoe hulle gevorm word, is van kardinale belang vir wetenskaplikes om insig te kry in die betrokke prosesse. Deur die spin en klonterigheid van asteroïdes te bestudeer, hoop navorsers om die raaisels van impakkratervorming te ontrafel en hoe materiaal van die impakor na 'n botsing versprei het.

Hierdie ontdekking beklemtoon die belangrikheid daarvan om oorgesiene parameters soos spin en klonterigheid in ag te neem by die bestudering van hemelliggame. Dit daag vorige aannames uit en open nuwe weë vir verdere navorsing in hierdie veld.

Terwyl ons voortgaan om die sonnestelsel en verder te verken, dien hierdie studie as 'n herinnering dat daar nog baie is om te leer oor die kragte wat ons heelal vorm en die ingewikkelde interaksies tussen hemelse voorwerpe.