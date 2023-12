Die geheimsinnige magnetiese veld verander in antieke Mesopotamië

Nuwe navorsing wat by die University College London (UCL) gedoen is, onthul 'n verwarrende oplewing in die aarde se magnetiese veld in antieke Mesopotamië, spesifiek van 1050 tot 550 vC. Deur ysteroksiedkorrels in 32 kleistene uit daardie era te ontleed, kon wetenskaplikes die elektromagnetiese handtekening opspoor en insigte kry in die gedrag van die Aarde se magnetiese veld oor tyd.

Die studie het nie net lig op die magnetiese veld gewerp nie, maar het ook gehelp om die regeringsdatums vir antieke konings te verduidelik. Koolstofdatering het bewys dat dit onakkuraat is vir baie argeologiese artefakte soos bakstene en keramiek as gevolg van hul gebrek aan organiese materiaal. Dit is waar argeo-magnetisme inkom, wat 'n meer presiese alternatiewe metode bied om hierdie voorwerpe te dateer.

Wat hierdie navorsing betekenisvol maak, is die bydrae daarvan tot die begrip van die Levantynse Ystertydperk Geomagnetiese Anomalie. Hierdie oplewing in magneetveldsterkte gedurende dieselfde tydperk in die huidige Irak bly 'n raaisel. Vorige bewyse van die afwyking kom hoofsaaklik van ver plekke soos China, Bulgarye en die Asore, wat die data uit die Midde-Ooste besonder skaars maak.

Die span navorsers het ook beduidende skommelinge in die magnetiese veld tydens die bewind van Nebukadnesar II, van 604 tot 562 vC, waargeneem. Dit toon dat die Aarde se magnetiese veld dramatiese veranderinge in kort periodes kan ondergaan.

Geofisikus Lisa Tauxe, van die Scripps Institution of Oceanography, het haar fassinasie met die bevindings uitgespreek en die geomagnetiese veld beskryf as een van die mees enigmatiese verskynsels in aardwetenskappe. Die goed bewaarde argeologiese oorblyfsels in Mesopotamië, soos die ingeskrewe bakstene, bied 'n unieke geleentheid om veranderinge in die veld se sterkte oor etlike dekades of selfs minder te bestudeer.

Hierdie navorsing maak die deur oop vir verdere ondersoek van hoe en hoekom die aarde se magnetiese veld optree soos dit doen, asook die potensiële impak daarvan op antieke beskawings. Dit beklemtoon die belangrikheid van interdissiplinêre studies wat argeologie en geofisika kombineer om die raaisels van ons planeet se verlede te ontrafel.