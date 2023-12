Nuwe insigte in die samestelling van ekstrasellulêre matrikse in rondewurms

Navorsers aan die Universiteit van Kalifornië San Diego het aansienlike vordering gemaak om te verstaan ​​hoe ekstrasellulêre matrikse (ECM's) in rondewurms saamgestel word deur die gebruik van gevorderde mikroskopietegnieke. ECM's is ingewikkelde strukture wat in die buitenste vellae van diere, insluitend mense, voorkom, wat 'n deurslaggewende rol speel in die handhawing van die koppelvlak tussen die liggaam en die omgewing.

Met behulp van 'n kragtige superresolusie-mikroskoop kon die wetenskaplikes die nanoskaal-organisasie van ECM-patrone in die rondewurm Caenorhabditis elegans ondersoek. Hulle het die teenwoordigheid van kolomagtige strukture, genaamd stutte, ontdek wat as 'n tipe steierwerk binne die ECM dien. Hierdie stutte is noodsaaklik vir die behoorlike ontwikkeling en funksionering van die ECM.

Sonder die stutte skei die lae van die ECM, wat afwykings soos blase veroorsaak. Die navorsers het bevind dat defekte in die stutte lei tot abnormale laagswelling in die rondewurm se eksoskelet, bekend as die kutikula. Deur te fokus op kollagene, die volopste proteïene in die liggaam, kon die navorsers insig kry in hoe hierdie stutte die kritieke lae bymekaar hou.

Konvensionele laboratoriuminstrumente het voorheen beelde van die stutte geproduseer sonder duidelike detail. Met die gebruik van gevorderde mikroskopietegnieke, soos 3D-gestruktureerde beligtings-superresolusiemikroskopie (3D-SIM), kon die navorsers egter die stutte in verstommende detail visualiseer en hul funksies makliker verstaan. Dit het hulle in staat gestel om die nanoskaal-organisasie van die stutte op te los en voorheen ongedokumenteerde vlakke van patroonvorming in die kutikula-laag te ontbloot.

Die bevindinge van hierdie studie verskaf nuwe insigte oor die samestelling van ECM's in rondewurms, wat as 'n modelorganisme kan dien om die struktuur en funksie van meer gevorderde organismes te verstaan. Verdere navorsing op hierdie gebied kan moontlik lei tot 'n dieper begrip van ECM-samestelling by mense en die ontwikkeling van behandelings vir ECM-verwante afwykings.

Die studie is gepubliseer in die joernaal Nature Communications en is geskryf deur Jennifer R. G. Adams, Murugesan Pooranachithra, en 'n span navorsers van die Skool vir Biologiese Wetenskappe aan die Universiteit van Kalifornië, San Diego.