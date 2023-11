'n Kykie na sterformasie anderkant ons sterrestelsel

Sterrekundiges het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat ons begrip van stervorming uitbrei. Tot nou toe is omtreksterreskywe, die kolkende strukture van gas en stof wat pasgebore sterre omring, net in ons eie Melkweg-sterrestelsel waargeneem. 'n Span navorsers het egter nou 'n omtreksterreskyf in een van ons naaste naburige sterrestelsels, die Groot Magellaanse Wolk, opgespoor.

Die ster in die middel van hierdie nuutgevonde skyf is groter en helderder as ons son, en dit groei tans soos dit materiaal van die omliggende skyf ophoop. Met 'n massa tot 20 keer dié van die son en 'n helderheid wat duisende keer groter is, is hierdie ster 'n beduidende vonds. Die nuut waargenome skyf het 'n deursnee wat ongeveer 10 keer groter is as die een wat die son omsingel het toe dit miljarde jare gelede gevorm het.

Hierdie ster in die Groot Magellaanse Wolk, wat sowat 160,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is, bied 'n unieke geleentheid vir sterrekundiges om stervorming in 'n ander galaktiese omgewing te bestudeer. Die Groot Magellaanse Wolk word as 'n satellietsterrestelsel van die Melkweg beskou en verskil van ons eie sterrestelsel in terme van stofinhoud en metaalelemente.

Die baanbrekende opsporing is gemaak met behulp van die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) teleskoop in Chili se Atacama-woestyn. Met sy kragtige vermoëns het ALMA die vorige beperkings oorkom wat die opsporing van omtreksterreskywe buite ons eie sterrestelsel verhoed het.

Sterrekundige Anna McLeod, die hoofskrywer van die studie, het kommentaar gelewer oor die belangrikheid van hierdie ontdekking. “Om hierdie skywe in ander sterrestelsels waar te neem, is baie belangrik, want dit vertel ons van hoe sterre vorm in omgewings wat verskil van dié van die Melkweg,” het McLeod gesê.

Alhoewel hierdie spesifieke skyf dalk nie bevorderlik is vir die vorming van planeet nie as gevolg van die sterk bestraling van die massiewe ster, hoop die navorsers om ander omtrekstellêre skywe in die Groot Magellaanse Wolk en moontlik ook in die Klein Magellaanse Wolk op te spoor. Elke nuwe ontdekking sal waardevolle insigte verskaf oor stervorming in verskillende galaktiese toestande.

Hierdie baanbrekende waarneming open 'n nuwe gebied van verkenning, wat sterrekundiges 'n kykie gee in die geheimenisse van stervorming buite die grense van ons eie sterrestelsel.

-

FAQ

Wat is 'n circumstellêre skyf?

’n Cirkumstellêre skyf is ’n struktuur van gas en stof wat ’n nuutgevormde ster omring.

Hoe is hierdie ontdekking gemaak?

Hierdie ontdekking is gemaak met behulp van die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) teleskoop in Chili se Atacama-woestyn.

Wat is die Groot Magellaanse Wolk?

Die Groot Magellaanse Wolk is 'n satellietsterrestelsel van die Melkweg en is een van ons naaste naburige sterrestelsels.

Waarom is die bestudering van omtreksterreskywe in ander sterrestelsels belangrik?

Die bestudering van circumstellêre skywe in ander sterrestelsels help ons om stervorming in uiteenlopende omgewings te verstaan ​​en bied insig in hoe sterre in verskillende galaktiese toestande vorm.