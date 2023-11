Nuwe komeet P12/Pons-Brooks vasgevang deur Indiese sterrekundiges

’n Span sterrekundiges van die Indiese Instituut vir Astrofisika (IIA) het ’n opwindende ontdekking gemaak met die Himalaja Chandra-teleskoop (HCT) in Hanle, Ladakh. Hulle het die komeet P12/Pons-Brooks suksesvol gefotografeer, 'n hemelvoorwerp wat beduidende belangstelling in die astronomiegemeenskap en media geskep het weens sy merkwaardige gas- en stofuitbarstings, wat hom die bynames "Duiwelkomeet" en "Millennium Falcon" verdien het. .

Die IIA-sterrekundiges het op 12 November daarin geslaag om 'n pragtige beeld van die komeet P21/Pons-Brooks vas te vang. Hierdie komeet, wat die eerste keer in 1812 ontdek is, wentel om die Son met 'n tydperk van 71 jaar. Tydens sy vorige benaderings tot die Son het sterrekundiges verskeie episodes van gas- en stofuitstoot gesien, wat gelei het tot sy kenmerkende horingvoorkoms.

“Hierdie keer is die komeet geen uitsondering nie. Sedert Julie het dit vier uitbarstings vertoon, wat elk miljarde kilogram gas en stof van sy oppervlak verdryf, wat veroorsaak het dat dit kortstondig byna 100 keer ophelder,” het Margarita Safonova, ’n sterrekundige by IIA wat by die waarnemings betrokke is, beskryf.

Die jongste uitbarsting, wat vermoedelik veroorsaak is deur opgeboude gas wat uitbars uit krake in die ysige kors as gevolg van blootstelling aan sonlig, het op 14 November plaasgevind, soos deur IIA gerapporteer. Namate die komeet sy reis voortsit, word verwag dat dit in die komende maande nog helderder sal word en moontlik met die blote oog sigbaar sal word. Die naaste benadering tot die Son sal op 21 April 2024 plaasvind, met sy naaste benadering tot die Aarde op 2 Junie 2024, op 'n afstand wat ongeveer 1.5 keer dié van die Aarde-Son-afstand is.

Sterrekunde-entoesiaste, met net klein teleskope of verkykers, sal die geleentheid kry om hierdie fassinerende hemelwonder waar te neem. Oor die opgewondenheid rondom die ontdekking, het Niruj Mohan Ramanujam, hoof van die uitreikafdeling by IIA, uitgespreek: “Komete het nog altyd ons nuuskierigheid geboei, en ons is gretig om hierdie komeet in die komende maande met ons teleskope te fotografeer om sy buitengewone reis te deel. met almal.”

Die Indiese Astronomiese Sterrewag se Himalaja Chandra-teleskoop in Hanle, Ladakh, waar die beeld vasgelê is, word op afstand vanaf die IIA CREST-kampus in Hoskote, Karnataka, bestuur.

