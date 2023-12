Grootste meteorietreën in jare verlig die naghemel

’n Asemrowende meteorietreën het Donderdagaand die naghemel verlig en sterrekykers trakteer op ’n asemrowende vertoning van verskietende sterre. Die Geminide-meteoorreën, een van die mees verwagte astronomiese gebeurtenisse van die jaar, het sy hoogtepunt bereik en kykers verblind met meer as 100 verskietende sterre per uur. Die asemrowende gesig het meer as drie uur geduur en gehore regoor die Verenigde Arabiese Emirate bekoor.

Entoesiaste wat gretig was om die hemelse vertoning te aanskou, is aangeraai om die stadsligte te ontsnap en 'n plek weg van straatligte te vind vir 'n onbelemmerde uitsig. Baie het na die rustige wildernis van Sharjah se Mleiha-gebied gestroom, waar die afwesigheid van ligbesoedeling die naghemel laat skitter het, terwyl die klanke van die natuur 'n rustige agtergrond verskaf het. Gesinne en besoekers het bymekaargekom en gemaklike sitplekke op matte tussen die woestynsand opgerig, met die Al Faya-kalksteenheuwelreeks en die Fossielrotsberg wat 'n majestueuse aanraking tot die toneel gevoeg het.

Soos die geleentheid ontvou het, was die deelnemers betower deur die eerste verskietende ster-waarneming van die nag, wat die lug met opgewonde uitroepe gevul het. Die Geminide-meteoorreën, bekend as een van die mees betroubare en indrukwekkendste buie, het nie teleurgestel nie. Soos gerapporteer, het die hoogtepunt van die stort tot 120 stralende en helder verskietende sterre per uur oor die naghemel vertoon.

Afwagting het gegroei soos die aand gevorder het, en ek en my gesin was gelukkig om binne drie uur 'n ongelooflike 103 verskietende sterre te aanskou. Elke ligspoor het kollektiewe hyg van ontsag aangesteek en geanimeerde gesprekke onder sterrekykers geïnspireer. Die nag het sy hoogtepunt bereik toe drie meteore gelyktydig oor die lug gevuur het, wat 'n ontsagwekkende gesig geskep het.

Die geleentheid wat deur die Mleiha Argeologiese en Eko-toerismeprojek gereël is, was veral net een van die vele sterrekyk-byeenkomste wat Donderdagaand gehou is. Die Dubai Astronomy Group het 'n geleentheid by die Al Qudra-meer aangebied, wat 'n skare van 500 deelnemers gelok het. Daarbenewens het talle inwoners onafhanklik die woestyn aangedurf op soek na die meteorietreënskouspel.

Die magie van die nag het nie ongesiens verbygegaan nie, want selfs die jongste deelnemers was geboei deur die hemelse vertoning. Toe die aand tot 'n einde gekom het, het my 7-jarige dogter, wat haar digitale toestel vir die aand laat vaar het, vreugdevol uitgeroep: "Ek het 103 verskietende sterre gesien, regte verskietende sterre!" Haar stem weergalm deur die uitgestrekte woestyn, 'n bewys van die ontsag en verwondering wat deur een van die natuur se mees ontsagwekkende vertonings aangewakker is.