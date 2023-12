Navorsers ontdek onverwagte bron van mikroplastiek tydens orkaan Larry

In 'n verstommende onthulling het 'n groep universiteitstudente van Halifax tydens die orkaan Larry 'n landelike gebied in Newfoundland aangedurf om die moontlikheid te ondersoek dat mikroplastiek wat deur die oseaan gegenereer word, deur die atmosfeer gedra en in ongerepte gemeenskappe neergesit word. Hul bevindings het die wetenskaplike gemeenskap verstom gelaat.

Hoofnavorser Anna Ryan, 'n meestersgraadstudent in omgewingswetenskap aan die Dalhousie Universiteit, het die resultate as onverwags en verstommend beskryf. Die span het 'n eksperiment uitgevoer deur 'n groot glassilinder naby St. Michaels, 'n klein gemeenskap op Newfoundland se Avalon-skiereiland, te plaas om lugmonsters voor, tydens en na die storm te versamel.

Die resultate was verbysterend. Die hoogste konsentrasie mikroplastiek is tydens die orkaan Larry ontdek, met meer as 100,000 XNUMX deeltjies per vierkante meter per dag. Ryan het opgemerk dat dit aansienlik hoër was as enige vorige studie oor atmosferiese mikroplastiek.

Die span se baanbrekende studie, wat onlangs in die gesogte wetenskaplike joernaal Nature gepubliseer is, het lig gewerp op 'n voorheen onbekende bron van mikroplastiek. Hulle het ontdek dat die deeltjies in die see ontstaan ​​het en deur die storm in die atmosfeer opgelig is en uiteindelik in niksvermoedende gemeenskappe beland het.

Hierdie onthulling het kommer laat ontstaan ​​oor die wydverspreide verspreiding van mikroplastiek in ons omgewing en die potensiële gevolge vir beide ekosisteme en menslike gesondheid. Mikroplastiek, wat klein plastiekdeeltjies kleiner as 5 mm groot is, is gekoppel aan 'n reeks skadelike effekte, insluitend wild-inname en die vrystelling van giftige chemikalieë in die omgewing.

Verdere navorsing is nou nodig om die langtermyn-implikasies van hierdie verskynsel te bepaal en hoe dit gemeenskappe kan beïnvloed wat blootgestel word aan hierdie luggedraagde mikroplastiek tydens uiterste weersomstandighede. Die bevindinge van hierdie studie beklemtoon die dringendheid om plastiekbesoedeling aan te spreek om verdere besoedeling van ons omgewing te voorkom.