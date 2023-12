Herlewing van jellievis: Onthulling van die geheime van tentakelgroei

By

Nuwe navorsing van die Universiteit van Tokio het lig gewerp op hoe jellievisse hul tentakels kan regenereer ná amputasie. Die studie, gepubliseer in PLOS Biology, onthul dat stamagtige proliferatiewe selle 'n deurslaggewende rol speel in die regenerasieproses.

Jellievis, saam met ander cnidarians soos korale en seeanemone, is lank reeds bekend vir hul indrukwekkende regeneratiewe vermoëns. Die meganisme agter blasteemvorming, die klomp ongedifferensieerde selle wat verantwoordelik is vir weefselregenerasie, het egter 'n raaisel gebly.

Die navorsers het ontdek dat stamagtige proliferatiewe selle op die plek van besering verskyn en bydra tot die vorming van die blasteem. Hierdie selle verskil van die inwonende stamselle wat in die tentakel geleë is, wat verantwoordelik is vir die instandhouding en herstel van selle gedurende die jellievis se leeftyd.

Deur die tentakels van die jellievisspesie Cladonema te bestudeer, het die navorsers waardevolle insigte ontbloot oor blastema-vorming in nie-bilateriese diere, wat nie bilateraal ontwikkel nie. Hulle het parallelle gevind tussen die herstelspesifieke proliferatiewe selle wat in jellievisse waargeneem word en die beperkte stamselle wat gevind word in bilateriese diere soos salamanders, wat ledemate kan regenereer.

Ten spyte van hierdie bevindings bly die sellulêre oorsprong van die herstelspesifieke proliferatiewe selle in blasteemvorming onduidelik. Die navorsers beklemtoon die behoefte aan genetiese hulpmiddels wat spesifieke sellyne kan opspoor en Cladonema kan manipuleer om meer inligting te ontbloot.

Om die meganismes van blastema-vorming in regeneratiewe diere, insluitend jellievisse, te verstaan, kan implikasies hê vir die verbetering van menslike regeneratiewe vermoëns. Verdere navorsing op hierdie gebied kan help om sleutel sellulêre en molekulêre komponente te identifiseer wat bydra tot suksesvolle weefselherlewing.