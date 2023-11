Revolusionêre nuwe beeldtegniek verhoog begrip van sellulêre sein

'n Span navorsers by MIT het 'n baanbrekende beeldtegniek ontwikkel wat wetenskaplikes in staat stel om verskeie molekules binne lewende selle gelyktydig waar te neem. Die tegniek, beskryf in 'n studie wat in die joernaal Cell gepubliseer is, maak nuwe moontlikhede oop vir die bestudering van die komplekse molekulêre seinnetwerke wat sellulêre funksie dryf.

In die verlede was fluoressensiemikroskope beperk in hul vermoë om tussen 'n beperkte aantal kleure te onderskei, wat dit moeilik gemaak het om die volle reeks molekulêre aktiwiteit binne selle vas te vang. Die nuwe tegniek wat deur Dr. Edward Boyden en sy span ontwikkel is, oorkom egter hierdie beperking deur fluoresserende verslaggewerproteïene te gebruik wat teen verskillende tempo aan en af ​​knip. Deur selle oor tyd af te beeld en elke fluoresserende sein berekenend te onttrek, kan die navorsers die veranderende vlakke van verskeie teikenproteïene gelyktydig opspoor.

Hierdie deurbraak het beduidende implikasies vir ons begrip van verskeie biologiese prosesse. Deur waar te neem hoe netwerke van seine binne selle interaksie het, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry oor verskynsels soos selveroudering, kankermetastase en leer en geheue in die brein. Die tegniek kan byvoorbeeld lig werp op die molekulêre veranderinge wat tydens seldelingsiklusse plaasvind, asook 'n duideliker beeld van voedingstofreaksie, veranderinge in geenuitdrukking en neurale sein verskaf.

"Die vermoë om veelvuldige molekules binne selle in real-time te visualiseer is 'n spel-wisselaar," het dr Boyden gesê. "Dit stel ons in staat om die dinamiese wisselwerking tussen verskillende seinpaaie te verken en beter te verstaan ​​hoe selle funksioneer."

Vrae:

V: Hoe werk die nuwe beeldtegniek?

A: Die tegniek maak gebruik van fluoresserende verslaggewerproteïene wat teen verskillende tempo's aan en af ​​knip. Deur selle oor tyd af te beeld en elke fluoresserende sein berekenend te onttrek, kan navorsers veranderende vlakke van verskeie teikenproteïene gelyktydig opspoor.

V: Wat is die potensiële toepassings van hierdie tegniek?

A: Hierdie tegniek het die potensiaal om ons begrip van verskynsels soos selveroudering, kankermetastase, leer en geheue in die brein te revolusioneer, en meer deur te openbaar hoe netwerke van seine interaksie het.

V: Hoe verskil hierdie tegniek van vorige fluoressensiemikroskopiemetodes?

A: Vorige fluoressensiemikroskopiemetodes was beperk in hul vermoë om tussen 'n beperkte aantal kleure te onderskei. Die nuwe tegniek oorkom hierdie beperking deur die aantal molekulêre seine wat gevisualiseer kan word eksponensieel te verhoog.

V: Is die implementering van hierdie tegniek kompleks?

A: Nee, die implementering van hierdie tegniek is eenvoudig en kan gedoen word met behulp van basiese ligmikroskope wat reeds wyd beskikbaar is in laboratoriums.