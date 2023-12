Nuwe navorsing onthul dreigement van ontsnapping van metaan in Svalbard

'n Onlangse studie wat in die ysige Svalbard-argipel in die Arktiese Oseaan uitgevoer is, het 'n groot omgewingsbedreiging onthul. Terwyl die streek dikwels deur die algemene publiek oor die hoof gesien word, huisves dit miljoene kubieke meter metaan onder sy permafrost, 'n kragtige kweekhuisgas wat die potensiaal het om aardverwarming te vererger. Vorige aannames het voorgestel dat hierdie vasgevang gas ingeperk was, maar nuwe navorsing toon dat dit kan migreer en sy bevrore seël kan ontsnap. Dit kan 'n gevaarlike terugvoerlus veroorsaak, wat verwarming vererger en lei tot verhoogde permafrost-ontdooiing in die gebied.

Kweekhuisgasse, insluitend metaan, speel 'n deurslaggewende rol in die aarde se klimaatregulering. 'n Wanbalans in hierdie gasse, veral kragtige gasse soos metaan, kan egter aansienlike temperatuurstygings tot gevolg hê, wat 'n ernstige bedreiging vir lewe op die planeet inhou. Die Verenigde Nasies het verklaar dat globale vrystellings van metaan met ongeveer 45% verminder moet word om aardverwarming tot 1.5°C te beperk.

Svalbard se permafrost, wat vir twee of meer jaar bevrore bly, het histories as 'n natuurlike versperring opgetree en metaan vasgevang wat vrygestel is van onderliggende rotsformasies. Tog, terwyl die planeet aanhou warm word, ontdooi die permafrost, wat paaie skep vir die vasgevang metaan om te ontsnap. Dit is veral kommerwekkend in Wes-Svalbard, waar warmer toestande gelei het tot 'n dunner permafrost en 'n swakker insluiting van metaan.

Die ontdekking van hierdie kwesbaarheid vereis noukeurige ontleding van temperatuurlesings en monitering van veranderinge in die geboorde kolomme oor 'n dekade. Die navorsers het bevind dat byna die helfte van die putte wat bestudeer is, permafrost bevat, met die helfte daarvan wat as 'n finale seël oor beduidende metaanneerslae optree. Die potensiële grootskaalse vrystelling van metaan uit hierdie neerslae kan bydra tot 'n selfbestendige terugvoerlus, aardverwarming versnel en die klimaatkrisis vererger.

Gelukkig is die huidige lekkasie van metaan minimaal, wat 'n geleentheid bied om beslissende stappe te neem. Dit is van kardinale belang om ag te slaan op vroeë waarskuwings en maatreëls in te stel om te verhoed dat die permafrost 'n katalisator word vir wegholverwarming. Deur dit te doen, kan ons verseker dat Svalbard 'n bevrore graf bly vir sy vasgevang gas, eerder as 'n bedreiging wat globale klimaatsverandering versterk.

Die navorsingsbevindinge is gepubliseer in Frontiers in Earth Science en kan verkry word [hier] (skakel).