Ysvorming en swamproteïene: onthulling van die raaisel daaragter

Ysvorming lyk na 'n eenvoudige proses, maar dit vereis dikwels die hulp van proteïene wat deur swamme geproduseer word. In teenstelling met die algemene opvatting, vries water nie by sy veronderstelde vriespunt van 0°C (32°F) nie. Suiwer water vries eintlik by ongelooflike lae temperature, rondom -46 °C (-50.8 °F). So hoekom vries dit in elk geval by 0°C? Die antwoord lê in die proteïene bekend as yskernvormers.

Organismes soos bakterieë, insekte en swamme genereer yskernvormers wat ysvorming inisieer by hoër temperature as wat suiwer water normaalweg sou vries. Navorsers van die Universiteit van Utah en Boise State University het in die wêreld van swam-ys-kernmasjiene gedelf om meer te verstaan ​​oor hul doeltreffendheid in beide die bevordering en inhibering van ysvorming.

Die span het 'n studie gedoen oor die kernvormers wat deur die Fusarium acuminatum-swam vervaardig word en interessante ysbindende en ysvormende aktiwiteite ontdek. Hul bevindinge dui op 'n potensiële verband tussen ysgroei en inhibisie, wat lig werp op die unieke eienskappe van swam-yskernvormers.

Yskernmakers bespoedig die proses van kernvorming, waar watermolekules die vorming van yskristalle begin. Suiwer water sukkel met kernvorming as gevolg van die konstante molekulêre beweging wat die vorming van 'n kristalkern verhinder. Yskernproteïene help met die samevoeging van watermolekules en die vorming van hierdie kern, met sommige bakteriële kernvormers wat so effektief is dat hulle vir sneeumaak in ski-oorde gebruik word.

Die span het ook bevind dat Fusarium-kernvormers, ondanks die feit dat hulle kleiner is as dié wat deur ander organismes gesintetiseer is, buitengewone doeltreffendheid besit. Hierdie swamproteïene kan saamvoeg om komplekse strukture te skep wat baie help met yskernvorming. Selfs toe hul vlakke in die laboratorium verminder is, het dit steeds die kernvormingsproses veroorsaak.

Dit bly 'n raaisel waarom swamme hierdie yskernvormers produseer. Terwyl navorsers bespiegel dat dit 'n voordelige aanpassing of 'n toevallige newe-effek kan wees, is verdere navorsing nodig om die ware doel agter hul produksie te ontrafel.

Deur inspirasie te put uit die antivries-eienskappe in paddas, wat yskernvormers gebruik om te beheer waar ys vorm en hulself aan die lewe hou tydens hibernasie, kan swamme moontlik 'n soortgelyke meganisme hê? Hierdie vraag bly onbeantwoord.

Soos wetenskaplikes voortgaan om die geheime van yskernvormers te ontrafel, kan ons meer doeltreffende metodes ontbloot om voedsel te vries, sneeu te genereer, wolke te skep en selfs menslike selle kriogeen te vries. Die toekoms hou die potensiaal vir bevrore innovasies in.