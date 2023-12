50-jaar-oue raaisel opgelos: fossiele verkeerd geïdentifiseer aangesien plante eintlik babaskilpaaie is

’n Saak wat wetenskaplikes die afgelope 50 jaar verwar het, is uiteindelik gekraak. Twee klein ronde fossiele, wat oorspronklik geglo word om plante te wees, is herklassifiseer as babaskilpaaie. Die fossiele is tussen die 1950's en 70's in die dorp Villa de Leyva deur 'n Colombiaanse priester genaamd Padre Gustavo Huertas versamel.

Ten tyde van hul ontdekking het Huertas die fossiele verkeerd geïdentifiseer as plante as gevolg van wat blykbaar 'n blaarpatroon op elke monster was. ’n Onlangse studie wat deur navorsers by die Field Museum in Chicago gedoen is, het egter aan die lig gebring dat die ronde voorwerpe in werklikheid babaskilpaaie is.

Fabiany Herrera, deel van die navorsingspan, het verduidelik: "As jy in detail daarna kyk, lyk die lyne wat op die fossiele gesien word nie soos die are van 'n plant nie - ek was positief dat dit heel waarskynlik been was." By verdere ontleding is vasgestel dat die fossiele terugdateer na 'n tydperk tussen 132 en 113 miljoen jaar gelede, wat hulle in die era van dinosourusse plaas.

Wat nog meer fassinerend is, is dat die babaskilpaaie eers uitgebroei het toe hulle hul dood teëgekom het. Paleontoloog Edwin-Alberto Cadena, wat oor die fossiele geraadpleeg is, het opgemerk: "Dit lyk beslis soos 'n karapas - die benerige boonste dop van 'n skilpad." Namate meer gedetailleerde foto's ondersoek is, het dit duidelik geword dat die skilpaaie uiters jonk was. Cadena het hom verwonder en gesê: "Dit is merkwaardig, want dit is nie net 'n skilpad nie, maar dit is ook 'n broeimonster, dit is baie, baie klein."

In die lig van hierdie baanbrekende ontdekking het die navorsers die fossiele grappenderwys "Turtwig" gedoop na 'n gewilde Pokémon-karakter wat 'n samesmelting van 'n skilpad en 'n plant is. Die herklassifikasie van hierdie fossiele dien as 'n herinnering aan die voortdurende evolusie en verbetering in ons begrip van die natuurlike wêreld.