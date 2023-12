Nuwe studie toon dat vuurwerke voëlmigrasie negatief beïnvloed

’n Onlangse internasionale studie gelei deur navorsers aan die Universiteit van Amsterdam het lig gewerp op die nadelige uitwerking van vuurwerke op voëlbevolkings tydens Oujaarsaandvieringe. Die studie, getiteld "Fireworks Disturbance Across Bird Communities" en gepubliseer in die joernaal Frontiers in Ecology and the Environment, vra vir die vestiging van groot vuurwerkvrye sones regoor die wêreld.

Die studie het data van weerradars en voëltellings gebruik om die onmiddellike vlugreaksies van voëls in reaksie op vuurwerke te ontleed. Die navorsers het bevind dat die massagebruik van vuurwerke op Oujaarsaand voëls tot 'n afstand van 10 kilometer ver raak. Die uitwerking is die meeste binne die eerste vyf kilometer, maar daar is steeds aansienlik meer voëls wat binne 'n radius van 10 kilometer vlieg in vergelyking met normale nagte.

Die studie het aan die lig gebring dat groter voëls, soos ganse, eende en meeue, veral deur vuurwerke geraak word. Hierdie voëls vlieg vir ure ná die aanvang van die vuurwerke op merkwaardige hoogtes, wat kan lei tot risiko's soos blootstelling aan slegte weer of ongelukke as gevolg van paniek.

Die gevolge van vuurwerke op voëlbevolkings is veral hoog in Nederland, waar 62% van alle voëls binne 'n radius van 2.5 kilometer van bewoonde gebiede woon. Dit stel uitdagings vir voëls in die koue wintermaande wanneer energiebesparing noodsaaklik is.

Om hierdie negatiewe impakte te versag, stel die navorsers voor om vuurwerkvrye sones te implementeer en die gebruik van harde en plofbare vuurwerke te verminder. Hulle stel voor om alternatiewe soos hommeltuigvertonings of dekoratiewe vuurwerke sonder harde knalle te ondersoek om versteuring van voëlbevolkings tot die minimum te beperk.

Benewens die impak op trekvoëls, is dit die moeite werd om die algehele uitwerking van vuurwerke op wild te oorweeg. Terwyl die fokus van hierdie studie op voëlbevolkings was, kan ander diere, insluitend honde en troeteldiere, ook trauma en nood ervaar as gevolg van die harde geluide wat met vuurwerkvertonings geassosieer word.

Die implementering van maatreëls om die negatiewe uitwerking van vuurwerke op wild te verminder, kan lei tot meer omgewingsverantwoordelike vieringe terwyl die gees van vreugde en feestelikheid steeds gehandhaaf word.